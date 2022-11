Oroscopo Branko settimanale dall’8 al 15 novembre 2022, le previsioni complete

Ariete

Inizi un mese pieno di duro lavoro e questo richiederà tutto il tuo sforzo. Otterrai ciò che vuoi se metti da parte le tue insicurezze. Sei un eccellente professionista e lo dimostrerai. In amore, è un momento meraviglioso per uscire, fare nuove amicizie e conquistare il cuore di un bel ragazzo che appare lungo la strada. Osare

Toro

La tua intuizione e intelligenza saranno le armi per le aziende per andare avanti e generare buone finanze. Il tuo carisma dovrebbe attivare la squadra affinché tutto vada a buon fine. In amore, c’è una distanza con il tuo partner che devi risolvere presto perché altrimenti finirà in rottura.

Gemelli

Devi stare attento perché c’è qualcuno al lavoro che fa cose per danneggiare te e la squadra. Sai chi è e devi toglierlo di mezzo al più presto. In amore, non rifiutare l’aiuto della tua famiglia per risolvere il trasloco. Sono lì per te e vogliono il tuo benessere. Ciò renderà qualsiasi procedura più veloce.

Cancro

Inizi il mese con un ottimo piede negli affari, tanto che le finanze stanno aumentando e con esso avrai profitti che ti aiuteranno a risolvere alcuni problemi familiari. In amore, hai una vita amorosa molto complicata perché non stai capendo il tuo partner. Se non funziona, è meglio finire.

Leone

Ci sono cose a livello professionale che dovresti iniziare a organizzare perché è possibile che tu ottenga un viaggio e un cambiamento importante per la tua vita e la tua economia. In amore, sei libero dal passato, smetti di piangere perché quello che è successo è il momento di rinascere come la fenice, scuoti e cerca qualcuno che ti faccia battere il cuore.

Vergine

In questo mese che inizia devi tenere presente che l’organizzazione e la pianificazione saranno le chiavi per svolgere affari e generare maggiori dividendi. In amore, sei con un atteggiamento positivo e lo diffondi a tutti quelli che ti circondano. La tua famiglia è felice per i tuoi successi.

Bilancia

Inizi un mese un po ‘travolto dal superlavoro, ma a poco a poco risolverai diversi problemi. Le porte ti saranno aperte a livello professionale con proposte a cui dovresti pensare molto bene. In amore, qualcuno che è stato importante nella tua vita torna. Ma attenzione, niente per ottenere le tue speranze.

Scorpione

Smetti di metterti sulla difensiva con i tuoi superiori, se devi fornire risultati è tempo di muoverti in modo che i progetti avanzino e che le finanze migliorino. In amore, non ascoltare i pettegolezzi e i pettegolezzi degli altri sul tuo partner. È una tua decisione e vai avanti.

Sagittario

Gli affari stanno andando molto bene, ma devi stare attento a qualsiasi discorso o problema che si presenta con il team in modo che non perdano il nord degli obiettivi che vogliono raggiungere. In amore, qualcuno nella tua famiglia ha bisogno di aiuto e tu sei l’unica persona che può fornirlo. Fatelo, l’universo vi ricompenserà.

Capricorno

Un sacco di tensione e pettegolezzi di corridoio per la tua ascesa, stai fuori da quello. Sei in un’altra posizione professionale che all’inizio sarà difficile, ma poi ti sentirai soddisfatto. In amore, ci sono incomprensioni con la coppia che devi chiarire e approfittare della riconciliazione per alimentare la fiamma della passione.

Acquario

Devi essere molto serio nei tuoi approcci perché dipende dal fatto che generi fiducia per darti quei progetti che desideri. In amore, cerca di far fronte ai problemi familiari del tuo partner. Sappiamo che non è facile, ma lui sopporta il peso. Sostienilo.

Pesci

Importanti cambiamenti stanno arrivando sul posto di lavoro che ti avvantaggeranno economicamente. Ricorda che sei in una posizione in cui devi stare lontano dai pettegolezzi contro i capi. In amore, hai dubbi su quella persona con cui inizi una relazione. È normale, stanno appena iniziando, dategli tempo.