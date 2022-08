Oroscopo Branko weekend 27 e 28 agosto 2022, le previsioni

Ariete

Ora ti sposterai fuori dall’ordinario. Rompi la monotonia. L’astrale ti porta a un’espansione totale. Ti divertirai a fare le tue cose a modo tuo dando quel tocco unico alla tua individualità. Seppellisci le tragedie e gli errori di ieri e apriti a un mondo di fortuna e ricompense.

PAROLA SANTA: divertiti

divertiti NUMERI FORTUNATI: 10, 14, 7

Toro

Le dure esperienze che hai vissuto ti serviranno come lezioni meravigliose. L’energia che ora ti scuote ti porterà a cambiare tutto ciò che è stato stabilito e ti avventurerai in altre e nuove strade. Farai nuove amicizie che apriranno i tuoi occhi a nuove e migliori esperienze.

Gemelli

Entri in una fase di introspezione per analizzare tutto ciò che ha lasciato un segno o un trauma nella tua vita e per poter guarire ciò che apparentemente ti ha distrutto. Seppellisci ogni relazione che ti trattiene e apriti a una in cui c’è compatibilità mentale e fisica. Non perdere tempo con qualcuno che non apprezza nulla.

Cancro

Togli la paura e l’insicurezza dalla tua vita e lancia il tuo grido di libertà. L’energia cosmica ora ti spinge a leggere, coltivare, tornare a studiare, farti coinvolgere in nuovi corsi e seminari. Mai prima d’ora sei stato più saggio e guidato. I talenti nascosti verranno alla luce per l’arricchimento personale.

PAROLA SANTA: coltivare

coltivare NUMERI FORTUNATI: 7, 20, 11

Leone

Ora ti sposterai al ritmo degli eventi. Arriveranno famigerati cambiamenti personali. La tua comunicazione sarà diretta, franca e raggiungerà il cuore di molti. La tua fortuna in amore è arrivata e dovresti approfittarne. Le vecchie ferite tra fratelli o parenti vengono rimarginate.

Vergine

Non fidarti di chi ti loda di più. Indaga sulle motivazioni di chi ti offre glorie in cambio di nulla. Tutto ciò che è stato silenzioso sta sguazzando. Strapperai le maschere e scoprirai verità sulle persone ipocrite. Chiarirai le tue convinzioni e troverai la verità nel tuo cuore.

Bilancia

Tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione viene esaltato. La tua parola sarà la tua arma più potente oggi per battere la concorrenza. È necessario dividere il tempo con saggezza o non sarai in grado di adempiere a tutti i tuoi obblighi. Sarai fortunato in qualsiasi azienda inizierai.

PAROLA SANTA: vincere

vincere NUMERI FORTUNATI: 40, 3, 18

Scorpione

Sarà difficile farti cambiare idea in relazione al tuo lavoro o alla tua professione. Sai molto bene cosa vuoi fare e dove indirizzare le tue energie per ottenere il massimo dal tuo lavoro o dalla tua professione. La fiducia che hai in te stesso ti porterà in cima. Rimani concentrato su ciò che vuoi.

Sagittario

corri e pretendi, paralizza ogni azione, fai un respiro profondo e poi, a tuo piacimento, agisci. Valorizza te stesso, rispetta te stesso e mettiti sempre al primo posto. Impara a ridere di ciò che ieri ti ha fatto piangere. Prenditi del tempo per rilassarti e ricaricarti.

Capricorno

La tua arte e creatività apriranno porte che erano chiuse. I tuoi pensieri e le tue visualizzazioni saranno potenti strumenti per attrarre ciò che desideri. La tua parola, sia parlata che scritta, è positivamente esaltata. Il più negativo può essere risolto parlando dal cuore con le persone a cui tieni.

PAROLA SACRA: parola

parola NUMERI FORTUNATI: 33, 6, 21

Acquario

Vengono presentate nuove offerte e opportunità di lavoro che ti daranno l’opportunità di mettere in mostra i tuoi talenti. Se decidi di rimanere con il tuo attuale lavoro, dovrai effettuare un riadattamento totale. Elimina ciò che non ti soddisfa, pulisci ciò che si intromette, elimina ciò che ti paralizza o ti invalida.

Pesci

La tua creatività e il tuo talento per essere un leader, un capo e aiutare molti a vedere la luce e ad orientarsi meglio sono enfatizzati. L’amore per il tuo lavoro, per il tuo partner o per la tua famiglia sarà il motore che ti ispira a reinventare una nuova vita. Il tuo potere personale sarà immenso. Ti sentirai forte e di successo. Ti diplomi con lode.