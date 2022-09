Oroscopo Paolo Fox domani 1 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre Ariete

Qualunque cosa accada oggi, non lasciarti deprimere dalla tristezza o dal pessimismo. Oggi troverai nel tuo lavoro una disgrazia inaspettata, con un tradimento o un attacco alle spalle. All’inizio i tuoi nemici penseranno di aver vinto e tu sei già fuori dal gioco, ma non ci vorrà molto prima che la situazione si trasformi in tuo favore.

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre Toro

Devi accettare l’aiuto o la collaborazione che ti viene offerto o disponibile. Ti piace sempre fare le cose da solo o avere il controllo totale della situazione, ma in questo momento farai molto meglio e guadagnerai molto di più se accetti quell’aiuto e ti aprirai al lavoro di squadra, perché viene da qualcuno che ti apprezza.

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre Gemelli

Fate attenzione con l’amore perché potreste rimanere delusi o magari entrare in una relazione che vi porterà molti sacrifici e disagi, anche se allo stesso tempo vi sentirete anche molto felici. In questo momento, le questioni di cuore potrebbero complicarti la vita più del previsto e dovresti agire con più freddezza.

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre Cancro

Le stelle propizieranno che oggi si abbia una giornata di chiaroscuro, buona per il lavoro e per le questioni mondane o materiali, ma qualcosa di più rattristato o complicato in campo personale, sentimentale o familiare. Più tempo dedichi al lavoro o più ti impegni, meglio le cose andranno per te. È solo un po’ triste.