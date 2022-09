Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 30 settembre al 1 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

È tempo di celebrare i successi, perché hai ottenuto quella promozione per la quale avevi lottato a lungo. Altre responsabilità stanno arrivando, quindi organizzati. Innamorato , c’è qualcuno che hai nel mirino, ma se sei negligente, qualcun altro ti toglierà quell’opportunità, quindi osa.

Toro

Vai a una riunione in cui dovresti trarre vantaggio dalla presentazione delle tue strategie per trasformare gli affari di 180 gradi. Quello che dici sarà ben accolto. Innamorato, non pensare che la persona speciale verrà a casa tua, no. Esci, divertiti con gli amici, migliora la tua vita sociale e tutto cambierà.

Gemelli

Non sentirti male per gli errori commessi. Al contrario, sta imparando e sicuramente sarai in grado di modificarli. Volta pagina e continua. Innamorato, è un giorno molto speciale per andare con il tuo partner in un posto meraviglioso e accendere la fiamma dell’amore.

Cancro

Devi stare molto attento a quanto spendi, perché stai generando debiti che non sarai in grado di pagare in breve tempo. Innamorato, accetta l’invito dei tuoi amici a chattare, a sfogarti dalle pressioni e dalla routine. Meriti anche di divertirti.

Leone

Fidati di te stesso, delle tue capacità. Non puoi avere quell’atteggiamento negativo in tutto ciò che ti mettono nelle mani. Sei intelligente e il tuo intuito è un’arma potente che devi applicare. In amore, non rifiutare l’aiuto che un amico ti offre, anche quando lo fa per conquistarti, è una buona occasione per incontrare qualcuno che può cambiarti la vita.

Vergine

Controlla il personaggio perché ciò sta generando conflitti e rendi raro l’ambiente di lavoro. Sii paziente, sii tollerante con i tuoi colleghi, non tutti hanno le competenze che hai tu. Aiutali. In amore , è un buon momento per riflettere e capire che ci sono cose della tua personalità che devi cambiare. Prenditi del tempo per pensare e decidere.

Bilancia

Se gli affari vanno male, devi impegnarti e fare del tuo meglio per risollevarli. Hai intelligenza e un atteggiamento positivo. Diffondilo alla tua squadra e vedrai risultati migliori. Innamorato, lascia che gli altri parlino quello che vogliono, quella è la persona che vuoi e ti senti a tuo agio con lei, quindi vai avanti e goditi la tua illusione.

Scorpione

È il momento giusto per proporre nuove strategie ai tuoi capi in modo che gli affari vadano avanti. Non aver paura di affrontarli perché hai la ragione dalla tua parte. Innamorato, non sentirti solo, l’universo ha in serbo per te qualcuno di speciale, devi solo avere molta pazienza.

Sagittario

Dopo un periodo di molti conflitti sul piano professionale, arriva la calma e con essa l’economia migliora. Ma devi stare attento quando usi le tue risorse in modo da non ricadere nei debiti. In amore, inizi una fase di convivenza con il tuo partner che all’inizio sarà un po’ difficile, ma poi migliorerà.

Capricorno

Hai abbastanza leadership per cambiare l’ambiente rarefatto che esiste nel tuo ambiente di lavoro. Applica un atteggiamento positivo e tolleranza e vedrai che le cose andranno molto bene. In amore, come pretendi, devi essere disposto a dare, perché una relazione è per due e la convivenza porta a negoziare alcune differenze.

Acquario

I cambiamenti all’inizio sono molto traumatici, ma con il passare dei giorni capisci quanto sia stato necessario attraversare quella fase. Sono lezioni di vita che ti aiutano ad andare avanti. Innamorato , sei in un buon momento nella tua relazione, ma devi metterci più energia e non lasciare che la routine ti avvolga. Abbiate il coraggio di sperimentare cose diverse.

Pesci

Non lasciarti coinvolgere dai pettegolezzi per aver difeso gli altri. Devi concentrarti su ciò che desideri per te stesso e per il tuo futuro professionale, gli altri devono passare in secondo piano. Innamorato, un viaggio di un fine settimana con il tuo partner farà accendere a entrambi la fiamma della passione, quindi divertiti.