Sapete chi è Alain Delon? Biografia, carriera, causa morte, moglie, figlio Anthony Delon, vita privata e Verissimo

Alain Delon è nato a Sceaux (Hauts de Seine) , negli Hauts de Seine , uno dei sobborghi borghesi di Parigi. I suoi genitori, Édith (nome da nubile Arnold; 1911–1995) e Fabien Delon (1904–1977), divorziarono quando Delon aveva quattro anni. Entrambi si sono risposati con altre persone, quindi Delon ha avuto tre fratellastri. Sua nonna paterna era una corsa di Prunelli-di-Fiumorbo . Quando i suoi genitori divorziarono, Delon fu mandato a vivere con i genitori adottivi. Quando morirono, i genitori di Delon presero l’affidamento congiunto, ma l’accordo si rivelò insoddisfacente. Frequentò un collegio cattolico, il primo di diverse scuole dalle quali fu espulso per comportamento ribelle. Delon abbandonò la scuola all’età di 14 anni e lavorò per un breve periodo nella macelleria del suo patrigno. All’età di 17 anni si arruolò per tre anni nella Marina francese e tra il 1953 e il 1954 prestò servizio come paracadutista durante laguerra d’Indocina.

Entrata nel cinema e assalto alla celebrità

Nel 1956, dopo essere stato congedato con disonore dalla Marina, Delon tornò in Francia. Durante quel periodo, ha svolto lavori saltuari come cameriere, portiere, segretario o venditore. In quel periodo conobbe l’attrice Brigitte Auber e la portò in viaggio al Festival Internazionale del Cinema di Cannes , dove sarebbe iniziata la sua carriera.

A Cannes , Delon è stato notato dal produttore americano David O. Selznick . Dopo un successivo provino a Roma, Selznick gli ha offerto un contratto, a condizione che imparasse l’inglese. Delon torna a Parigi per studiarla ma incontra il regista francese Yves Allégret , che lo convince a rimanere in Francia e ad iniziare la sua carriera nel proprio paese. Selznick ha permesso a Delon di annullare il suo contratto e Allégret gli ha offerto il suo debutto cinematografico con Edwige Feuillère , Quand la femme s’en mêle (1957). Marc Allégret lo ha scelto per il cast di A Dangerous Blonde , film in cui ha debuttato anche Jean-Paul Belmondo .. Il suo primo ruolo da protagonista è stato in Amoríos diretto da Pierre Gaspard-Huit in cui avrebbe condiviso il ruolo principale con Romy Schneider , con la quale ha iniziato una storia d’amore nella vita reale. Quel film è diventato uno dei film di maggior incasso di quell’anno in Francia.

Delon ha continuato la sua carriera con la commedia di Michel Boisrond Weak Women , che è stata un enorme successo in Francia e il primo film ad essere proiettato negli Stati Uniti. Delon si è recato a New York per promuovere il film.

Nel 1960, Delon ha recitato in due film che hanno ulteriormente consolidato la reputazione internazionale di Delon. Il primo di questi è il lungometraggio di René Clément In Full Sun (Plein Soleil) tratto dal romanzo Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith . Delon ha interpretato il ruolo principale di Tom Ripley ottenendo il plauso della critica (persino la stessa Highsmith si è dichiarata fan della sua interpretazione). Il film ebbe successo anche in Francia ed entrò nel circuito anglofono.

Successivamente, ha recitato nel lungometraggio Rocco ei suoi fratelli di Luchino Visconti , che sarebbe stato ancora una volta un vero successo di pubblico oltre ad affermarlo come un grande attore. Il revisore Bosley Crowther del New York Times ha scritto che il lavoro di Delon era “commoventemente flessibile ed espressivo”. All’età di 23 anni, era già conosciuto come il successore di Gérard Philipe e Jean Marais , così come l’americano James Dean . Fu soprannominato la versione maschile di Brigitte Bardot e considerato l’ enfant terrible del cinema europeo.

Nel 1961, Delon fece il suo debutto teatrale in “Tis Pity She’s a Whore” di John Ford al fianco di Romy Schneider a Parigi. Visconti ha diretto la produzione teatrale che ha battuto i record al botteghino. Si è riunito con René Clément per recitare nella commedia italiana sul fascismo, che gioia da vivere ( Che gioia vivere ), senza molto successo. Più popolare è stato il film stellato Amores célebres ( Amours célèbres ) in cui Delon recita nel segmento di Alberto III di Baviera insieme a Brigitte Bardot. Durante questo periodo, Delon sembrava uno dei possibili candidati per recitare in Lawrence d’Arabia . In cambio di questo, Delon ha firmato Seven Arts per un contratto di quattro film, tra cui un film internazionale ad alto budget su Marco Polo e Il re di Parigi su Alexandre Dumas . Nessuno dei suoi progetti vide mai la luce. Invece, ha recitato in L’Eclisse di Michelangelo Antonioni al fianco di Monica Vitti , Un successo di critica, anche se non accompagnato dal botteghino. Più popolare è stato il film Il diavolo ei dieci comandamenti , in un segmento al fianco di Danielle Darrieux .