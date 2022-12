Oroscopo Paolo Fox domani 10 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

La tua mente sonda le profondità e le questioni emotive. Ottimo momento per comprendere, elaborare razionalmente e integrare parti di sé sconnesse, nonché sondare temi di sessualità, morte e rinascita, valori comuni ed emozioni più difficili. Sfogare un po’ di questo nei processi terapeutici o con qualcuno di cui ti fidi sarà molto utile.

TORO

La tua mente si rivolge in questo periodo alla relazione con l’altro ea come puoi approfondire quest’area. Renditi ricettivo all’ascolto delle emozioni, dei sentimenti e delle difficoltà degli altri. Sii più aperto alla comprensione dell’altro, ma senza confonderti. Comunicazione sociale in aumento. Durante questo periodo, cerca un dialogo onesto con i tuoi colleghi e partner.

GEMELLI

La mente ora va in profondità nell’adempimento diligente di compiti, routine e lavori. Il suo sovrano, Mercurio, ti chiede di affrontare il mondo materiale con uno sguardo profondo e trasformante anche in relazione al corpo e alla salute. Bisogno di svolgere intensamente compiti e routine. Cerca anche di essere ricettivo ai messaggi che il tuo corpo ti porta.

CANCRO

La tua mente e la tua capacità comunicativa si rivolgono all’intensità della tua autoespressione e creatività. Hai il dono di esprimerti con irriverenza e questo ora è potenziato. Comunicazione che passa attraverso il lato creativo e ludico, che rende molto più facile relazionarsi con i bambini e il loro universo. Espressione di te stesso e di ciò che è essenziale in alto.

LEONE

La tua mente ora si rivolge al familiare, alla casa, al passato e alle radici. Sarà necessario analizzare criticamente e oggettivamente queste emozioni, che non sempre sono facili, ma che vanno analizzate e curate. La comunicazione in ambito familiare, personale e passato esige approfondimento, ma con obiettività e anche razionalità. Riorganizzazione e cambiamenti nella casa evidenziati.

VERGINE

La tua mente sarà molto più attiva, investigativa e profonda in questo periodo. Mercurio, il tuo sovrano, ti porta una grande capacità di vedere oltre l’ovvio, creando connessioni profonde e consentendo l’integrazione emotiva attraverso l’analisi intellettuale. Cerca di comunicare, scambiare e interagire, ma fidandoti sempre del tuo istinto e di ciò che dice il tuo intuito.

BILANCIA

La tua mente si rivolge in questo periodo a questioni pratiche e finanziarie. Sarai più consapevole del tuo valore e di ciò che deve essere cambiato sul piano materiale. Mentalità pragmatica che assiste nella risoluzione e nella rivalutazione finanziaria e materiale. I tuoi doni di guarigione, ascolto, trasformazione e senso degli affari possono essere buoni alleati ora.

SCORPIONE

Mercurio passa attraverso il tuo segno (solare o ascendente), portandoti maggiori doti intellettuali e pratiche. Le tue intense emozioni sono decodificate dal dio della comunicazione, che ti aiuta ad avere una visione più flessibile di te stesso. Cerca di esprimerti essendo adattabile e più divertente. Potrebbe essere necessario essere un portavoce o aiutare anche gli altri a esprimersi.

SAGITTARIO

La tua mente inizia a sondare i problemi emotivi che giacciono sotto la superficie. Usa questo periodo per una buona analisi psicologica, emotiva e/o spirituale, guarendo e integrando la tua profondità emotiva attraverso il setaccio della mente. La mente si è rivolta ai sogni e ai problemi del subconscio. Buon momento per processi terapeutici e meditativi.

CAPRICORNO

La tua mente si rivolge ai contatti sociali, alle amicizie e ai gruppi. Sarà importante comunicare in tali casi in modo profondo e significativo. Cerca di essere integro quando interagisci nella società, con gruppi, amici o virtualmente. Hai un dono per portare in primo piano questioni importanti e trasformare le mentalità nel collettivo.

ACQUARIO

La tua mente ora si rivolge alla carriera, all’autorità e agli impegni. La tua capacità di trasformazione in queste aree è in aumento. Concediti anche flessibilità e sii aperto alle alternative che ti si presentano. Comunica e promuovi di più il tuo servizio o prodotto. Necessità di una maggiore comunicazione con figure autoritarie o di esprimere maggiormente la propria autorità.

PESCI

La tua mente si rivolge molto alla profondità della tua fede. Cerca di essere di mentalità aperta per trasformare la tua visione del divino. Avrai anche una capacità comunicativa più aperta, ampia e onesta. Le visioni e le intuizioni future saranno intense, consentendoti di ripensare e rivalutare le possibilità per il futuro più avanti. Alta mente intuitiva.