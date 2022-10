Oroscopo Paolo Fox domani 11 ottobre 2022: le previsioni migliori su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Leone

Non preoccuparti di ciò che gli altri potrebbero dire di te, fai i tuoi affari e vai avanti, perché questo è esattamente ciò che vogliono evitare, che tu avanzi e finalmente raggiunga il successo. È vero che hai invidia intorno a te, ma devi essere calmo perché non ti attaccheranno mai frontalmente e non interromperanno mai il tuo cammino. Lavoro e studio vanno di pari passo, quindi è un buon momento per partecipare a conferenze o seminari per ampliare le tue conoscenze. Tutto ciò che riguarda la comunicazione è brillantemente atteso grazie a Mercurio. Scrivi, chiama o viaggia, l’importante è che non ristagni e che ti fai sentire.

PAROLA SANTA: casa

NUMERI FORTUNATI: 2, 13, 20

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Vergine

La nuova settimana inizierà abbastanza bene per te e alla tua immensa capacità di lavoro e sacrificio si unirà anche una moderata fortuna che ti condurrà sulla strada del successo e della realizzazione. È un buon giorno per affrontare questioni importanti o promuovere ogni tipo di iniziativa in relazione al mondo degli affari e del lavoro. Ciò che hai piantato in passato ora sta dando i suoi frutti. Puoi sentirti orgoglioso dei tuoi sacrifici, dei tuoi sforzi. Mercurio, nella tua seconda casa di denaro, ti offre molte opportunità per guadagnare o ottenere denaro senza troppi sforzi da parte tua. Ora tutto sarà più facile per te, soprattutto nelle finanze.

PAROLA SANTA: casa

NUMERI FORTUNATI: 2, 13, 20

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Bilancia

Sebbene tu persegua sempre la pace, la comprensione e la concordia, tuttavia, oggi sarai più combattivo e meno disposto a cedere o lasciare che gli altri prendano il comando. Sei stanco di dover sempre andare con una parola gentile e un sorriso stampato in faccia, ma non dovresti spingerti troppo oltre. Mercurio, entra oggi nel tuo segno, illuminandoti con la sua energia ed evidenziando tutto ciò che di positivo di te stesso. Ora sarai in primo piano. La tua parola sarà chiara, diretta. La tua personalità affascinante ti porterà a catturare il cuore di molti. Innamorato brillerai come mai prima d’ora Bilancia.

PAROLA SACRA: parola

NUMERI FORTUNATI: 11, 1, 23

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Scorpione

Tornare al lavoro ti porterà sensazioni ed esperienze molto più positive, soprattutto perché la fortuna è con te in questo momento e hai molte possibilità di goderti una giornata tanto fruttuosa quanto fortunata, soprattutto in questioni che sono direttamente o indirettamente legate al denaro . Fortuna negli affari. La tua bellezza interiore si manifesta in tutto il suo splendore. Mercurio si trova oggi nella tua casa che governa la spiritualità e la carità per gli altri. I tuoi desideri di aiutare gli altri sono enfatizzati come mai prima d’ora. Unisciti a gruppi di beneficenza in cui puoi condividere le tue conoscenze e guidare gli altri a migliorare se stessi.