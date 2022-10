Sapete chi è Ingrid Salvat moglie di Luca Barbarossa? Età, vita privata e figli

Ingrid Salvat, personaggio del mondo dello spettacolo, è sposata con Luca Barbarossa (Twitter). Luca Barbarossa appare come un uomo raffinato e riservato che non ha alcun legame con il mondo dello spettacolo. I due si sono incontrati per caso e non avevano idea di chi fosse Luca Barbarossa, un cantautore. Tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine e, di conseguenza, si sono innamorati.

Luca Barbarossa è un cantautore e conduttore radiofonico e televisivo italiano e Ingrid Salvat è la sua consorte. Della Salvat non si sa molto, se non che è cittadina francese e lavora come store manager nei negozi Dolce e Gabbana in Francia. Ha sempre cercato di stare lontana dai riflettori, anche se è la moglie di un cantante italiano molto famoso.

Ingrid e Luca Barbarossa si sono incontrati per caso a una festa a Parigi negli anni Novanta. Si sono incontrati a una festa, si sono innamorati e il colpo di fulmine è arrivato. Pur sapendo che lui aveva un grande successo nel suo Paese, Ingrid Salvat non sapeva che, dopo averlo incontrato a una festa a Parigi, sarebbe venuta in Italia e si sarebbe trasferita lì. Dopo essersi conosciuti a una festa, Luca e Ingrid Barbarossa si sono sposati nel 1999. Ora hanno tre figli: Malgo, Valerio e Flavio. Risiedono nel quartiere Monteverde di Roma e non amano partecipare a eventi VIP perché non amano stare sotto i riflettori.