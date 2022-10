Oroscopo Paolo Fox domani 11 ottobre 2022: le previsioni imperdibili Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Sagittario

Quando la nuova settimana inizia ancora una volta, ti renderai conto facilmente che le stelle ti proteggono e ti inviano le loro migliori influenze. Tutto ciò che seminerai darà ancora più frutto di quanto ti aspettassi e tutte le circostanze si uniranno in modo che molte volte oggi ti senti veramente felice e pieno di ottimismo. Organizza i tuoi pensieri o non sarai mai d’accordo con te stesso. Mercurio, il pianeta della comunicazione, ti porta a prendere una decisione importante che segnerà il corso della tua vita per molto tempo, quindi devi essere molto chiaro su ciò che vuoi. Cerca una guida se ti senti perso.

PAROLA SACRA: parola

NUMERI FORTUNATI: 11, 1, 23

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Capricorno

Ti aspetta una giornata molto frenetica e un’attività traboccante, ogni problema che risolvi o problema che affronti sarà seguito da uno nuovo e puoi stare sicuro che non ti annoierai. Nonostante tutto, alla fine sarà per te una buona giornata e al tuo grande spirito combattivo si unirà anche grande abilità e scaltrezza. Dai nuova vita a ciò che gli altri pensano sia pazzesco, ma che, per te, è qualcosa che hai sempre voluto fare. Il denaro ti arriva attraverso doni o eredità. Qualcuno ti svela un segreto. Hai al tuo fianco una persona che ti ispira a continuare con un progetto che è stato bloccato.

PAROLA SANTA: ispirazione

NUMERI FORTUNATI: 50, 49, 41

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Acquario

Da pochi giorni a questa parte le cose non vanno come vorresti e in tanti momenti hai la sensazione di essere legato ad una realtà che non ti piace e che ti opprime. Ti senti un fallito o costretto dal destino, che sia vero o no. Ma è solo una crisi emotiva che presto passerà e tu sarai lo stesso di prima. Non hai scuse per non viaggiare grazie all’energia di Mercurio nella tua nona casa dello zodiaco. Si esaltano viaggi e contatti all’estero. Vai avanti. Includi la tua famiglia o i tuoi buoni amici nei tuoi piani. Non continuare a lasciarlo per dopo perché ci sono molte cose buone che ti aspettano.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Pesci

Sebbene la tua natura sia profondamente spirituale, gentile e pacifica, a volte, e anche se non lo desideri, non hai altra scelta che imporre il tuo punto di vista e prendere il controllo della situazione, che è esattamente ciò che accadrà a te oggi. Di solito porgi l’altra guancia, ma oggi sarai disposto a combattere. Con Mercurio che riscalda la tua Ottava Casa, la tua sessualità aumenta, cercando nuove ed eccitanti esperienze dal tuo partner. Padroneggia i tuoi impulsi perché potresti essere molto esigente. D’altra parte, il segreto, il mistico, lo strano attira potentemente la tua attenzione. Cercherai una guida nello spirituale.