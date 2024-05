La madre di Denise Pipitone, Piera Maggio, trova microspie nascoste in casa: «Perché ci spiano? Non nascondiamo nulla»

In un drammatico sviluppo che riaccende i riflettori su uno dei casi di scomparsa più noti d’Italia, due microspie, comunemente note come “cimici”, sono state scoperte nella residenza di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone. La piccola Denise scomparve nel 2004 dalla cittadina di Mazara del Vallo, e da allora il mistero della sua scomparsa ha afflitto la famiglia e attratto l’attenzione nazionale. La scoperta è avvenuta durante dei lavori di manutenzione e ha immediatamente sollevato una serie di interrogativi sulla privacy e sulla sicurezza.





Le apparecchiature elettroniche, secondo quanto rivelato da Maggio attraverso un post su Facebook, erano attive e alimentate dalla rete elettrica domestica. “Erano correttamente funzionanti”, ha scritto Maggio, che ora si appella alle autorità per chiarire se tali dispositivi siano di proprietà statale o privata. L’implicazione che potrebbero esistere altre cimici nascoste è una preoccupazione palpabile per la famiglia, che per anni ha vissuto sotto il peso di un’attenzione pubblica incessante senza mai perdere la speranza di trovare Denise.

La questione legale si complica ulteriormente con la possibilità che queste cimici siano parte di un’operazione di sorveglianza estesa per anni, senza il consenso o la conoscenza dei diretti interessati. Piera Maggio ha già messo al corrente il suo legale, Giacomo Frazzitta, del ritrovamento e sta considerando la richiesta di un risarcimento per l’uso non autorizzato della propria rete elettrica per due decenni.

Questo caso riporta in superficie la problematica della privacy e della sicurezza personale, temi sempre più rilevanti in un’era dominata dalla tecnologia e dalla sorveglianza. La famiglia Pipitone, dopo quasi due decenni dal tragico evento, si trova nuovamente al centro di un vortice mediatico e legale che potrebbe avere implicazioni significative per la loro lotta per la verità e la giustizia.