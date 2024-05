Da Miss Italia a imprenditrice agricola, Giusy Buscemi racconta: «Partecipo alla Messa settimanale. Ottenere una laurea con tre figli è stato estremamente difficile»

In un’intervista recente al Corriere della Sera, Giusy Buscemi ha svelato il ruolo centrale della fede nella sua vita. Madre di tre figli, ognuno dei quali porta il secondo nome Maria come simbolo di protezione, Giusy e suo marito Jan Michelini, regista di professione, conducono una vita familiare profondamente radicata nella tradizione cristiana. «Cristiani praticanti. A Messa ogni domenica», rivela l’attrice, evidenziando l’importanza della religione nella loro quotidianità.





Nonostante la fortuna apparente che ha accompagnato il suo percorso, Giusy riconosce l’importanza dell’impegno personale nel raggiungere i suoi obiettivi. Originaria della Sicilia, ha dovuto lottare per superare il suo marcato accento e sfondare nel mondo dello spettacolo. «Non finirò mai di ringraziare i miei genitori», afferma, ricordando i lunghi viaggi per le lezioni di dizione da Menfi a Catania, che compivano ogni settimana per perfezionare la sua pronuncia.

Oggi, Giusy Buscemi si reinventa come Vanina Guarassi nella nuova serie di Mediaset, ritrovando le sue radici siciliane in un ruolo completamente nuovo. Il cambiamento non è solo nel personaggio, ma anche nell’aspetto: capelli corti e scuri, una donna completamente diversa rispetto alla sua immagine pubblica.

Nonostante le sfide della carriera e della famiglia, Giusy ha coronato il suo sogno accademico laureandosi in Lettere e filosofia. La sua tesi, incentrata sui dialetti siciliani, è stata una testimonianza del suo amore per la sua terra e della sua determinazione nel perseguire i suoi interessi.

Il Futuro come Imprenditrice Agricola

Guardando avanti, Giusy si prepara a intraprendere una nuova avventura come imprenditrice agricola. Con il sostegno del marito, intende dedicarsi alla coltivazione di avocado e ulivi, seguendo le orme del suo amato nonno soprannominato “Nino ‘u seminzeri”.