Casteldaccia: cinque operai morti in un incidente sul lavoro, un altro gravemente ferito

Un tragico evento ha scosso la comunità di Casteldaccia, in provincia di Palermo, quando cinque operai sono deceduti a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, lunedì 6 maggio. L’incidente è accaduto in via Nazionale, dove gli operai stavano lavorando all’interno di una vasca di sollevamento delle acque reflue adiacente a una cantina vinicola.





Un sesto operaio, trovato privo di sensi, è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco e trasportato via elicottero al Policlinico, dove è giunto in condizioni critiche e intubato. Fortunatamente, un settimo lavoratore è rimasto illeso e ha ricevuto cure mediche sul posto.

Le operazioni di manutenzione erano state commissionate dall’Amap (azienda municipalizzata acquedotto di Palermo) e affidate a una ditta privata in subappalto. La polizia sta conducendo le indagini, assistita dai tecnici dello Spresal dell’Asp, per chiarire la dinamica dell’incidente. Alcuni dei corpi sono stati recuperati con l’ausilio di una scala, mentre per gli altri è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Alessandro Di Martino, presidente dell’Amap, visibilmente scosso, ha dichiarato di non essere ancora a conoscenza dei dettagli mentre si dirigeva verso il luogo dell’incidente. Le reazioni delle autorità non si sono fatte attendere: Renato Schifani, presidente della Regione, ha espresso il suo dolore profondo per la perdita degli operai, estendendo le condoglianze alle famiglie colpite da parte sua e della giunta regionale. Anche l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie, sottolineando come l’incidente abbia lasciato un vuoto insostituibile nei cuori di tutti.

Questo incidente riporta alla luce questioni urgenti riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando la necessità di rigorosi controlli e normative a tutela degli operai. La comunità di Casteldaccia ora piange la perdita dei suoi cittadini, mentre le autorità lavorano per fare luce su questa tragedia e prevenire futuri incidenti.