Oroscopo Paolo Fox domani 12 luglio 2022: Sagittario questioni economiche. Acquario diplomatico

Oroscopo Paolo Fox 12 luglio Sagittario

Oggi, Sagittario, le notizie riguardanti la questione economica allieteranno la tua giornata. Potresti essere pagato un vecchio debito che hai reclamato ogni giorno. Regalati uno sfizio e risparmia il resto, non sprecarlo né spenderlo perché sì, potresti averne bisogno in un futuro non troppo lontano. Se oggi una persona cara ti chiama perché sta attraversando un momento difficile, non farla sentire sola, comprensiva del Sagittario. oggi per te, domani per me. Ti sentirai meglio se la ascolti e le dai il tuo sostegno. In campo sentimentale, potresti ritrovarti con una certa paura di mostrare i tuoi sentimenti a un amore che sta entrando nella tua vita. Devi avere più sicurezza in te stesso e nella tua scelta. Ogni giorno mostrati naturale e spontaneo, così come sei e avrai la partita vinta.

Oroscopo Paolo Fox 12 luglio Capricorno