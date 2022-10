Oroscopo Paolo Fox domani 13 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre Ariete

Questa sarà per te una giornata ricca di preoccupazioni e di grande vitalità, ideale per uscire, socializzare e vivere ogni tipo di avventura, senza dubbio meglio che stare a casa e pianificare una tranquilla giornata in famiglia. In ogni caso, non importa quanto lo pianifichi, stai affrontando una giornata piacevole e felice, in cui tutto andrà bene.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre Toro

Le stelle ti assecondano e ti aiuteranno a vivere questa vacanza con piacere e felicità. Buona fortuna in amore o, nel tuo caso, nella vita intima, oggi le relazioni con i tuoi cari ti daranno grandi soddisfazioni. Ma sarà anche un grande giorno per viaggiare o per ricevere qualcuno che verrebbe da lontano.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre Gemelli

Ti aspetta una giornata di grande attività, sia intellettualmente che fisicamente, una giornata di movimento, ideale se devi viaggiare o fare qualsiasi tipo di escursione o sport all’aria aperta. Ma sarà anche un’ottima giornata per studiare, ricercare, scrivere e in generale svolgere qualsiasi compito intellettuale. Tutto tranne che passivo.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre Cancro

La giornata si sposterà per te tra luce e oscurità, tra riflessi e sentimenti positivi, ma che si alterneranno ad alcuni bassi e ad una travolgente sensazione di sentirsi bloccati o paralizzati. Ancora una volta le tue paure inconsce combattono per toglierti di mezzo e fermare la tua vita. Naturalmente, non pensare nemmeno di prestare loro attenzione!