Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Stai pensando di affrontare sfide intellettuali, quindi senza pensarci due volte, concediti l’opportunità di crescere. Approfitta di questa giornata per condividere con la famiglia. In amore le cose migliorano a poco a poco, devi solo avere un po’ di pazienza e tolleranza.

Toro

È una giornata per riflettere e dare riposo al corpo e alla mente. Pensa alla possibilità di svolgere un’attività alternativa che ti allontani dalla routine del lavoro. Innamorato, ti godrai una meravigliosa giornata in famiglia dove riceverai una piacevole sorpresa.

Gemelli

Non preoccuparti di quello che diranno, quello che fai per realizzare progetti è la cosa giusta da fare. Approfitta della giornata per respirare aria fresca e uscire dalla routine. Innamorato, rimarrai colpito dalla sorpresa che il tuo partner ha per te. La tua relazione sta diventando sempre più forte. Cogli l’attimo.

Cancro

Sei molto ottimista e positivo in quello che stai per intraprendere. Andrà tutto molto bene, ma ricorda che ci saranno momenti in cui dovrai avere molta pazienza. Innamorato, trascorrerai una giornata molto eccitante condividendola con i tuoi amici e familiari.

Leone

Chiedi quello che vuoi, sei in un buon momento e dovresti approfittarne. Prendi questo giorno per mettere un po’ di ordine nella tua casa, ha bisogno di un po’ di amore. In amore ti faranno un invito che devi accettare per conquistare quella persona che da tempo fa battere il tuo cuore.

Vergine

Con la famiglia, dovrai avere diplomazia e riflettere sulle cose prima di parlare. Pensa attentamente alle decisioni che prenderai perché da questo dipende la tua crescita professionale. In amore, la tua relazione sta attraversando il momento migliore, cogli l’occasione per consolidare e definire una volta per tutte ciò che desideri per il futuro.

Bilancia

È tempo di risolvere i problemi nel team di lavoro in modo da poter iniziare la settimana mettendo ordine e portando avanti gli affari. Riceverai una proposta di lavoro molto interessante, studiala attentamente. Innamorato, qualcuno nella tua famiglia ti darà ottime notizie e questo ti renderà così felice che ti solleverà il morale.

Scorpione

Non perdere un’occasione importante o più tardi la sentirai. La tua economia migliorerà ma non dimenticare di risparmiare perché avrai molte spese. Innamorato, hai un magnetismo speciale e molte persone si avvicineranno a te. Approfitta di questo momento per conquistare quella persona che ti piace da tanto tempo.

Sagittario

Dedica più tempo al tuo tempo libero e meno ore agli obblighi. È il tuo giorno libero e dovresti approfittarne per te stesso. Importanti cambiamenti stanno arrivando nella tua vita professionale e con buone prospettive. Innamorato, quell’uomo ti ha già catturato, quindi goditi quella storia d’amore al massimo che puoi raggiungere l’impegno.

Capricorno

Dai valore alla vita, apprezza ogni minuto e goditi questa bellissima giornata che ti permette di stare a contatto con la natura. Il tuo corpo e la tua mente richiedono pace e tranquillità. Innamorato, lasciati sorprendere dal tuo partner, vedrai che sarà un momento diverso e tanto amore.

Acquario

Approfitta di questa giornata per riposarti, uscire dalla routine e visitare la famiglia per ricaricarti di buone energie e iniziare una dura settimana di lavoro. Amore, sarai il supporto dei tuoi amici oggi, saprai come aiutare molto bene gli altri. Ti sentirai equilibrato, sano e anche di buon umore.

Pesci

Cogli l’occasione per ricaricarti di buone energie, cammina, fai esercizio, prenditi il ​​tempo per parlare con i tuoi amici, ma soprattutto distrae la mente. Innamorato, sei molto preoccupato di essere solo, ma stai certo che l’universo ha in serbo per te quella persona speciale. Essere pazientare.