Oroscopo Paolo Fox domani 13 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre Leone

Forse un giorno non otterrai tutto il bene che ti aspetteresti, o che meriteresti. La Luna e gli altri pianeti sono in dissonanza e incontrerete problemi o turbolenze imprevisti, sia in famiglia che in casa o in qualsiasi altro campo in cui oggi avete un interesse particolare. C’è il rischio di tensioni e litigi familiari.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre Vergine

Non affronterai questa giornata con uno spirito molto positivo, sei preoccupato per tante cose legate al lavoro e hai molta tensione perché devi prendere decisioni importanti nel brevissimo termine. Ma devi calmarti, andrà tutto bene e alla fine riuscirai a superare tutti questi problemi lavorativi molto meglio di quanto pensassi.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre Bilancia

Questo è un grande giorno per te per poter fare qualcosa che desideravi da molto tempo, ma che fino ad ora non ti era stato possibile, che si tratti di un viaggio tanto atteso, di qualche attività artistica, o semplicemente di dedicare la giornata a stare con quella persona che ami e con la quale sei finalmente riuscito a trovare la felicità.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre Scorpione

Oggi le stelle non saranno molto per lavoro, la Luna e gli altri pianeti saranno dissonanti con lo Scorpione e, di conseguenza, la giornata non andrà bene come vorresti. Sorgeranno problemi inaspettati che potrebbero rovinare i piani o le illusioni che avevi per oggi, ma è solo un temporale estivo, niente di più.