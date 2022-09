Oroscopo Paolo Fox domani 13 Settembre 2022: Gli astri mirati Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 Settembre Ariete

C’è audacia nell’aria e tu sei uno che sa cogliere questo genere di cose. Oggi potresti sentirti civettuola, credulone o anche un po’ arrogante. Probabilmente è meglio conservare un po’ di quell’energia audace, dal momento che probabilmente sarai sensibile e ti offenderai facilmente. Cerca di sfidare te stesso piuttosto che cercare altre sfide esterne. Corri un miglio in più, assumi una nuova posizione yoga o prova a spremere il tuo esercizio in un programma fitto di appuntamenti. Potresti anche provare una delle tecniche di arti marziali attraverso lezioni o workshop virtuali.

Oroscopo Paolo Fox 13 Settembre Toro

C’è così tanto che puoi fare per migliorare la tua esperienza di vita quotidiana! I fiori freschi in una combinazione di colori blu e giallo possono sollevare lo spirito. Una scrivania pulita o un letto rifatto ti fanno riposare più facilmente. Altrettanto importante è la cura adeguata e diligente del proprio corpo. Il tuo bagno è dotato di un ottimo shampoo o sapone per le mani? Questi piccoli servizi possono darti un senso di benessere quando le altre parti della vita sono frenetiche.

Oroscopo Paolo Fox 13 Settembre Gemelli

Una svolta e una rottura hanno più somiglianze che differenze. C’è molto da imparare dal fallimento e molto da considerare una volta raggiunto il successo. Non puoi fare abbastanza per instillare dentro di te un nucleo di regolarità. Forse questo è già riconoscibile nella tua vita, ma potrebbe essere un nucleo più sano? Se il caffè del mattino è un rituale, prenderesti in considerazione di passare al tè? Tè verde? Se lo schema prevede un ritardo di 5 minuti, puoi cambiarlo con 5 minuti di anticipo?

Oroscopo Paolo Fox 13 Settembre Cancro

Sapere che stai perseguendo qualcosa di tua scelta fa una grande differenza nella tua vita. Quando ti diverti a fare yoga, o quando fai la doccia dopo una bella corsa sudata, prenditi un momento per lasciare che le sensazioni di soddisfazione e determinazione si muovano dal tuo cuore e in ogni cellula del tuo corpo. C’è una qualità curativa inerente a questo apprezzamento cosciente delle tue realizzazioni vitali. Quindi lascia che il riposo entri nelle tue cellule tanto profondamente quanto hai lasciato entrare l’esercizio.