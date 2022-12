Oroscopo Paolo Fox domani 15 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 15 dicembre Leone

Leone , sarà facile per loro proporti un lavoro temporaneo, che potrebbe non interessarti molto. I tuoi superiori accetteranno tutte le tue idee e progetti, presentandoli a loro. Innamorato, se non hai un partner, potresti ricominciare a interessarti a qualcuno. Devi controllare la tua generosità o qualcuno può abusare di te, non andare troppo lontano. Ti senti bene, molto attivo e in buona salute, ma lavori troppo, devi riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox 15 dicembre Vergine

Avrai spese impreviste, Vergine , cerca di moderare le tue spese oggi. Puoi risolvere, se vuoi, vecchie tensioni con un collega. Innamorato, potresti non trovare la persona dei tuoi sogni, ma ti divertirai. Sarai molto di più con la tua famiglia e vorrai viaggiare se necessario. Se sei invitato a una festa, sarai un po’ malinconico, ma reagisci e rallegrati, la tua salute lo apprezzerà.

Oroscopo Paolo Fox 15 dicembre Bilancia

Dovrai usare tutto il tuo ingegno per risolvere i problemi, Bilancia , ma ci riuscirai. Un’indiscrezione sul lavoro può farti del male, cerca di evitarla. Innamorato, sarai con molti nuovi progetti e illusioni, grazie alle stelle. Un amico ti avrà con molti intrighi e un atteggiamento misterioso. Una persona cara ti preoccupa, ma non è niente. In salute, forse, potresti avere un piccolo calo di energia, prenditi cura delle tue difese, non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox 15 dicembre Scorpione

Scorpione , potresti dover rifiutare un’offerta di lavoro per mancanza di tempo. Spenderai molto meno di quanto pensavi e starai molto bene. In amore, il tuo carisma ti farà avere successo nella tua vita sentimentale, farai bene. Attirerai gli altri come una calamita, sei fortunato per le relazioni. Devi fare tutto il possibile per preservare la tua salute, ce l’hai un po’ delicata.