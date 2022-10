Oroscopo Paolo Fox domani 15 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi: non ti sentirai molto in forma in questi giorni. Sarebbe conveniente reagire prima che sia troppo tardi perché è in gioco la tua salute. Amore: alcune usanze della persona amata ti irritano, nonostante ci siano state volte in cui l’hai amata. Pensaci. Ricchezza: al lavoro ti si aprono nuove porte, approfittane. Altrimenti, corri il rischio che qualcun altro ti precipiti. Benessere: la tua generosità è un asso nella manica con i tuoi amici. Devi rivedere le tue priorità e tenere a mente i tuoi interessi.

Vergine

Oggi: In questi giorni le cose per te non sono facili, ma per fortuna hai la tua famiglia che ti sostiene e ti accompagna. Amore: gelosia e sfiducia servono solo a separare. Prova a fidarti e troverai la pace emotiva che ti gratificherà. Ricchezza: Buoni aspetti Sole-Luna di cui saprai sfruttare per concentrare i tuoi sforzi su qualcosa che volevi fare da molto tempo. Benessere: Stai lontano dalla tua famiglia perché i problemi domestici ed economici hanno esacerbato tutti. Una bella cena sostanziosa potrebbe risolverli.

Bilancia

Oggi: non preoccuparti delle cose materiali e apprezza di più lo spirituale. Le cattive notizie riempiranno il tuo cuore di angoscia. Amore: sei carico di energia positiva e ottimismo, che risveglia l’attenzione di ciò che ti circonda. Nasce una nuova storia d’amore. Ricchezza: sii più rispettoso delle persone a te affidate. Ricorda che a un certo punto eri anche un subordinato. Benessere: usa il tuo carisma per influenzare le persone e ottenere così ciò che desideri. Approfitta di ogni parola e di ogni azione che puoi.

Scorpione

Oggi: i venti soffiano a tuo favore sul piano amoroso e sentimentale. Cerca di nutrirti meglio e ascolta chi ti apprezza. Amore: scaccia i fantasmi del passato, cerca di superare definitivamente le tue paure. Parla con il tuo partner che ti aiuterà. Ricchezza: diventa un leader per i tuoi subordinati. Motivali e guadagna il loro rispetto attraverso le tue virtù e non attraverso il tuo autoritarismo. Benessere: mantieni il tuo spirito curioso e desideroso di conoscenza. Non smettere mai di imparare, anche dalle cose più banali puoi imparare una lezione preziosa.