Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 ottobre 2022: ​​previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Lunedì 10 è una giornata molto interessante per essere cauti sui nuovi progetti, dal momento che è necessario tenere sotto controllo le emozioni, evitando inutili alti e bassi, soprattutto con le donne. Martedì 11 è un giorno per mantenere l’equilibrio prima di situazioni più noiose in cui dovrai maneggiare la mano sinistra. La tua percezione ti aiuterà nelle tue previsioni e come agire. Sarà una giornata benefica.

Toro

Lunedì 10 potrai mostrare vicinanza e apertura verso le persone che hanno bisogno di te. È importante mantenere la sensibilità con il sesso opposto e raggiungere accordi stabili e amichevoli con le persone coinvolte. Martedì 11 sarai in grado di stare attento alle situazioni esterne di cui devi occuparti. La simpatia nelle questioni relative agli affari in sospeso su questioni sentimentali è fondamentale. Approfitta del tuo altruismo e avrai più fortuna.

Gemelli

Lunedì 10, sei in un giorno speciale per usare la tua creatività e gioia in un modo utile per finire gli affari in sospeso e impedire che le tue emozioni si arrabbino troppo e usa la prudenza e l’altruismo per mantenere la fortuna. Martedì 11 è il momento ideale per usare il tuo grande dinamismo per affrontare situazioni più complicate o difficili che in altre occasioni. Ma oggi avrai più energia per organizzare i tuoi progetti e aiutare altre persone.

Cancro

Lunedì 10 potrai occuparti dell’equilibrio familiare e dedicarti alla prudenza nelle questioni relative agli investimenti o agli immobili. Sentirai che le tue relazioni personali ti causano molta sensibilità. Usa la tua creatività. Martedì 11 avrete voglia di affrontare i vostri nuovi traguardi in modo intuitivo e allo stesso tempo produttivo, poiché il vostro dinamismo vi farà crescere nelle situazioni difficili. La tua grande creatività e simpatia ti aiuterà in tutto.

Leone

Lunedì 10 è il momento ideale per godere del contatto e delle conversazioni con persone che la pensano allo stesso modo. È consigliabile raggiungere accordi e traguardi intellettuali, grazie al tuo modo di concordare questioni importanti con il tuo partner e la famiglia in generale. Martedì 11, dovresti approfittare delle conversazioni con persone vicine per organizzare insieme gli obiettivi. È importante gettare le basi della famiglia ed essere condiscendenti con tutti, specialmente con il tuo partner.

Vergine

Lunedì 10, tieni d’occhio l’economia e usa la prudenza nel pianificare i tuoi obiettivi e mantenere l’efficacia dei tuoi investimenti. È importante stare vicino alle persone care che hanno bisogno del tuo sostegno. Martedì 11, l’importante sarà mantenere le basi e i sogni in modo equilibrato per evitare sogni fuori luogo o incasellarsi nell’immobilità È conveniente mettersi d’accordo su questioni comuni in materia finanziaria e parlare con temperanza e buon clima.

Bilancia

Lunedì 10 avrete la grande fortuna di organizzare armoniosamente le azioni pendenti relative ai beni comuni. Devi essere una persona cauta e precisa per questo. Nelle questioni sentimentali sei fortunato. Martedì 11 sarà importante per te affrontare i problemi con grande fiducia e perspicacia. È importante sistemare le questioni economiche e finanziarie e poterne parlare con calma e in un’atmosfera di armonia.

Scorpione

Lunedì 10, è tempo di occuparsi delle questioni in sospeso relative al tuo partner e con le persone molto vicine a coloro che ami. maneggiare le cose con prudenza, affinché la gioia e l’altruismo regnino tra tutti. Martedì 11, le questioni scadute assumeranno oggi grande importanza perché devono essere risolte con successo. La tua empatia e generosità ti aiuteranno a essere la persona gentile e altruista che si prende cura del bene degli altri.

Sagittario

Lunedì 10 sarà una giornata per proiettare i propri obiettivi con pazienza e calma per utilizzare la propria creatività e le idee degli altri che compongono il gruppo. L’attività sarà molto originale e sarai in grado di lasciare alle spalle questioni che non dovrai più affrontare. Martedì 11, la percezione e il modo di proiettare i tuoi affari professionali ti aiuteranno a superare i freni o gli ostacoli. E la tua simpatia e il tuo buon umore saranno la chiave della tua fortuna e della simpatia che avrai con gli altri.

Capricorno

Lunedì 10, la tua grande simpatia e gli obiettivi chiari ti aiuteranno a gettare le basi creative e a metterle in azione nei piani che mantieni con persone vicine e affidabili. Martedì 11 dovresti approfittare dei tuoi amici per usare simpatia e fornirti i mezzi per realizzare i tuoi progetti. È importante che, se si impegnano, i benefici siano equilibrati per tutti.

Acquario

Lunedì 10, è importante che affronti questioni nuove e in cui usi il tuo intuito e basi solide e solide sia energicamente che intellettualmente. Il tuo altruismo sarà lusinghiero. Martedì 11 è importante che i progetti si basino su basi solide, in modo che le complicazioni non vengano dopo. Potrai pianificare i tuoi obiettivi con fluidità e simpatia e rendere i profitti fruttuosi per tutti. Continua a leggere…

Pesci

Lunedì 10, oggi sarà un giorno in cui usare la tua grande percezione con persone vicine e parenti che dovresti aiutare altruisticamente. il tuo grande cuore e te dove ti porteranno gioia e fortuna. Martedì 11 è una giornata molto interessante per parlare con le persone coinvolte nella proprietà comune e organizzare come distribuire gli utili e come reinvestire affinché ci siano risultati fruttuosi.