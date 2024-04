Jensare, 15 anni, esce per andare a scuola e scompare a Padova. Venerdì l’ultimo contatto con la mamma via sms

Preoccupazione a Camposampiero dopo la scomparsa di Jensare Ajdari, 15 anni, non arrivata a scuola serale; la famiglia riceve misteriosi messaggi.





La comunità di Camposampiero, in provincia di Padova, vive momenti di ansia per la scomparsa di Jensare Ajdari, una ragazza di soli 15 anni. Jensare è uscita di casa mercoledì 24 aprile intorno alle 17:00 per frequentare le lezioni della scuola serale, ma non è mai giunta a destinazione.

I genitori, preoccupati, si sono recati a scuola verso le 20:30 per prenderla, ma hanno scoperto dai compagni di classe che Jensare quel giorno non era presente. Dopo vari tentativi di contattarla, la madre ha ricevuto un messaggio sul cellulare da parte di Jensare che affermava di essere a Mestre, ma da allora non ci sono state altre comunicazioni.

La situazione ha preso una piega ancora più inquietante quella sera stessa, quando la famiglia ha deciso di denunciare la scomparsa alla polizia. Più tardi, la madre ha ricevuto un altro messaggio che diceva: “Non preoccuparti, sono viva”. Ciò nonostante, il timore che la ragazza possa essere trattenuta contro la sua volontà è palpabile, aumentando l’angoscia dei familiari.

Al momento della sua scomparsa, Jensare indossava pantaloni neri, un giubbotto nero, scarpe bianche con bordi rossi e portava uno zaino viola. Descritta come alta 1.70 metri, con capelli castani lunghi e occhi chiari, la sua immagine è stata diffusa in tutta la regione nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Gli investigatori stanno esaminando tutte le possibilità, inclusa quella che Jensare possa aver incontrato qualcuno volontariamente prima di sparire. Le indagini si stanno concentrando sulle comunicazioni elettroniche di Jensare, comprese le chat sui social media e le testimonianze dei compagni di scuola, per cercare di tracciare i suoi movimenti e capire con chi potrebbe aver avuto appuntamenti quel giorno.

La comunità locale è stata sollecitata a collaborare attivamente nella ricerca di Jensare. Le autorità incoraggiano chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di agire rapidamente in situazioni di persone scomparse, specialmente quando coinvolgono minori.

La vicenda di Jensare Ajdari ha attirato l’attenzione non solo a livello locale ma anche nazionale, con la speranza che ulteriori dettagli possano emergere presto e portare al suo sicuro ritorno a casa. La cooperazione del pubblico è essenziale e potrebbe essere cruciale per risolvere questo doloroso mistero e riportare Jensare dalla sua famiglia.