Oroscopo Paolo Fox domani 15 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi: ti sorprenderai con iniziative legate alla musica, al teatro e ad altre manifestazioni artistiche che ti vengono in mente. Amore: qualcuno si allontana dalla tua vita, ma ritorna dispiaciuto. Cerca nel tuo io interiore per chiarire i tuoi sentimenti.Ricchezza: oggi potresti incontrare qualcuno che può aiutarti e supportarti nella tua carriera professionale. Faranno buoni affari insieme. Benessere: Piccoli crampi alle gambe ti faranno pensare che la tua circolazione sanguigna non sia buona. Cerca di camminare un po’, indossando scarpe comode.

Toro

Oggi: utilizzerai contatti importanti per raggiungere persone legate alle alte sfere dell’arte e della cultura. Ti sentirai confortato. Amore: forse oggi senti che i tuoi sentimenti non sono ricambiati e questo ti farà provare tristezza e delusione. Esprimilo. Ricchezza: ciò che si riferisce alle finanze sarà ciò a cui dovrai prestare molta attenzione. Devi stare attento a dove investi le tue risorse. Benessere: non fare esercizi improvvisi ed evitare di sollevare oggetti che pesano troppo. Dovresti fare degli esami del sangue o delle urine per il controllo generale.

Gemelli

Oggi: evita qualsiasi azione impulsiva oggi, potrebbe costarti caro. Fai attenzione se ti comporti in modo altezzoso, perché ad alcune persone non piacerà. Amore: si stanno preparando appuntamenti romantici e riconciliazioni lusinghiere, sarà un giorno speciale per prendere decisioni profonde in amore. Ricchezza: risparmia energia per affrontare tutto il lavoro che dovrai fare. Non ti ripagherà finanziariamente come ti aspetti, ma sarà utile. Benessere: è fondamentale essere a contatto con la Natura. Risveglia il tuo spirito avventuroso, divertiti e fai scorrere l’adrenalina nel tuo corpo.

Cancro

Oggi: il tuo eccessivo ottimismo finirà per stancare più di uno. Avrai critiche piuttosto dure ai tuoi atti sconsiderati.Amore: hai buone opportunità per recuperare il terreno perduto nel cuore della persona amata. Non perdere l’occasione. Ricchezza: analizza il tuo ritmo di lavoro e cerca i cambiamenti che genereranno più entrate per te. Tutto dipenderà da te e da come investi i tuoi soldi. Benessere: forse hai imparato a convivere con i dubbi e la confusione nella tua vita, questo non è proprio necessario. Devi imparare a costruire relazioni più armoniose.