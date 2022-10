Hai capito chi è Antonino Spadaccino? Età, Tale e Quale Show, carriera, oggi, X Factor, Amici e fidanzato

Tale e Quale Show ha preso il via con una diretta su Rai 1, condotta da Carlo Conti. Tra i protagonisti Antonino Spadaccino, già ospite di Amici. Dimostrerà di avere talento e di essere in grado di calarsi nei panni di altri personaggi del mondo della musica italiana (e non solo), che hanno fatto la storia.

Dagli inizi al successo di Antonino Spadaccino

Antonino Spadaccino è nato a Foggia il 9 marzo 1983. Grazie al padre, ha iniziato a studiare musica fin da giovanissimo. Ha partecipato a diversi concorsi e nel 2004 è riuscito a entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, talent show di successo di Canale 5. Qui ha lavorato con voci importanti, come Gino Paoli, Ornella Vanelli, e ha avuto un ruolo di primo pianoforte. Lì ha lavorato con voci importanti, come Gino Paoli, Ornella Vanoni, Michael Bublè, Lucio Dalla.

È stato un lungo percorso tra prove e sfide, ma alla fine Antonino ha vinto il trofeo. Nel 2005, dopo la vittoria ad Amici, Antonino partecipa al Festival di Sanremo con Gigi D’Alessio e pubblica il suo primo singolo, che ottiene il disco d’oro. Nel 2006 esce il suo primo album e nel 2008 vince il Premio Lucio Battisti come miglior emergente. Antonino è stato inarrestabile: È tornato ad Amici durante la stagione in cui gli ex concorrenti si sfidano, ha fatto da coach a La Pista, poi ha partecipato a X Factor UK, dove ha conquistato Robbie Williams e molti altri. E ora questa star è pronta a rimettersi in gioco a Tale e Quale Show.

Chi è il fidanzato, coming out

Nel 2016 il cantante Antonino Spadaccino ha fatto coming out come gay. Ai microfoni dell’Adnkronos, ha spiegato di avere un compagno da tempo e di volersi presto sposare, ma l’uomo non è una novità. Il cantante preferisce tenere la sua vita lontana dal gossip e dall’attenzione dei media.