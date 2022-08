Oroscopo Paolo Fox domani 16 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 16 agosto Ariete

Ti aspetta un momento di sollievo e di pace legato alla tua vita sentimentale o familiare, qualcosa che desideri profondamente si realizzerà o si avvicinerà molto ad esso. L’influenza benefica di Giove ora significa che le cose tendono ad andare come vorresti e allo stesso tempo vengono rimossi molti ostacoli.

Oroscopo Paolo Fox 16 agosto Toro

Sii prudente perché oggi potrebbe portarti un’antipatia nella tua vita sentimentale. Soprattutto, dovresti evitare discussioni e litigi, che potrebbero assumere una dimensione molto più ampia di quella che vorresti. Se vuoi che tutto vada bene oggi, dovresti cercare la pace e dimenticare i piccoli problemi temporanei.

Oroscopo Paolo Fox 16 agosto Gemelli

Oggi avrai dei momenti in cui ti ritroverai pensieroso o malinconico. Non ti sentirai abbastanza bene anche se non c’è una chiara ragione per questo. Sentirai che il tuo lavoro oi tuoi sforzi sono sterili o non danno il risultato che avresti voluto, anche se discutibile o addirittura incerto.

Oroscopo Paolo Fox 16 agosto Cancro

Stai affrontando grandi cambiamenti o novità in qualche area della tua vita, a livello materiale o emotivo. Ma oggi sentirai chiaramente che un ciclo della tua vita sta finendo ed è giunto il momento in cui dovrai prendere decisioni importanti e percorrere un nuovo percorso. Tuttavia, tutto funzionerà alla grande per te.