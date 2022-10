Hai letto l’oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 17 ottobre 2022: gli astri mirati per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oggi potrebbe esserci movimento al lavoro, Bilancia. Forse c’è qualcuno in congedo per malattia o si verifica un imprevisto che altera il ritmo quotidiano. Non vederla come una battuta d’arresto, ma come un’opportunità. Forse come risultato di questa faccenda ti offriranno un cambio di posizione o addirittura di posizione, un trasferimento. Oggi aspetta un po’ e vai a trovare la famiglia perché potrebbe aver bisogno del tuo aiuto su qualche problema che non riescono a risolvere. In campo economico, se i conti non funzionano per te, cambia il modo in cui ti gestisci quotidianamente, Bilancia, stabilisci le priorità e controlla il modo in cui spendi i soldi. Questo urto passerà presto. Vicino a te c’è una persona che non hai notato che vuole essere qualcosa di più di un semplice amico. Questa è una persona molto positiva.