Oroscopo Paolo Fox domani 18 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre Leone

In questo momento, non lasciarti guidare dalle apparenze se hai intenzione di firmare un contratto, Leo . Ti trovi nel bel mezzo di una situazione in cui ti verrà proposto un cambio di lavoro o un trasferimento. Innamorato, lascia che sia il tuo cuore a decidere. Non lasciarti suggerire da idee negative legate alla persona che ti piace. Per la tua salute, guarda cosa hai mangiato, forse è lì la chiave dei tuoi disturbi.

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre Vergine

Buona giornata per lo shopping, Vergine , hai lucidità e abilità per trovare buoni affari. Puoi avere una discussione di lavoro con uno dei tuoi capi, cerca di mantenere il tipo. In amore, c’è un’onda che cambia una situazione che ti preoccupa a tuo favore. Una brava persona ti raggiungerà e ti sosterrà in tutto ciò che vuoi fare. Per la tua salute, fai attenzione agli eccessi, prima o poi si faranno sentire.

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre Bilancia

Bilancia , puoi ricevere a sorpresa entrate extra che non ti aspettavi, non sprecarle. Vorresti lasciare il tuo lavoro, ma devi continuare, non è il momento di cambiare. Innamorato, stanotte evocherai cose passate e sorgerà di nuovo la nostalgia, cerca di evitare la tristezza. Stai attento con l’adulazione, perché con l’adulazione tendono a manipolarti emotivamente. Non pretendere tanto dal tuo corpo, riposati e rilassati, sei sempre al limite della salute.

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre Scorpione

Non esitare a chiedere aiuto se stai facendo qualcosa per la prima volta al lavoro, nessuno nasce sapendo, Scorpione . Il tuo conto corrente trema con tanta spesa, pianifica bene l’economia. Avrai buone opportunità per mettere in ordine i tuoi affari e goderti l’amore. Una persona della tua famiglia ti sta nascondendo un grave problema finanziario. Con poco che ti prendi cura di te, manterrai un perfetto stato di salute, fai la tua parte.