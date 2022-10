Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 18 ottobre 2022: gli astri dettagliati Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre Leone

Come dici? che il mondo non è perfetto? Allora cosa stiamo facendo qui? Avanti. Prendete le vostre valigie e andiamo a trovarne una migliore. Semplicemente non sappiamo dove sia… il che significa che non abbiamo nulla con cui confrontare il nostro! Forse non è così imperfetto come tendiamo a pensare. È possibile che, guardandolo da una prospettiva ottimistica, questo pianeta porti più opportunità e possibilità di quelle che sogniamo. Sotto l’influenza di un promettente Gran Trigono, preparati per la prova che la vita a volte ci riserva piacevoli sorprese.

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre Vergine

Non sei sicuro di cosa dire, o come o quando dirlo. Ma ritieni che sia tuo dovere condividere alcune informazioni importanti. I tuoi dubbi sono aggravati dal fatto che sei abbastanza sicuro che la persona con cui devi parlare non vorrà ascoltare quello che vuoi dire. Che casino! Puoi essere diplomatico… ma farlo è una bella sfida. Dal momento che rivelare questa notizia ti metterà in una situazione delicata, ci sono molte cose di cui devi tenere conto. Se riveli la verità, farai del bene agli altri? Pensaci prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre Bilancia

Oggi potrei darvi un pronostico “normale”. Oppure potresti optare per una dose extra speciale di consigli dal cosmo. Potrebbe sembrare allettante, ma ho il vago sospetto che ti darebbe più informazioni di quelle di cui hai veramente bisogno. La tranquillità è una cosa, ma è meglio sentirsi come se avessi abbastanza per esagerare. Anche le opportunità eccitanti dovrebbero essere consumate con moderazione. Quindi siccome oggi Venere, il tuo sovrano, partecipa a un grande trigono, goditi le cose buone che ti vengono… ma non lasciarti tentare dagli eccessi.

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre Scorpione