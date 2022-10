Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi martedì 18 ottobre 2022, le previsioni segno per segno al TOP

Ariete

Le opportunità non bussano alla porta di casa tua, devi muoverti, fare una vita sociale per avere contatti. Approfitta del fatto che sei in una buona striscia professionale. In amore dai tutto per la persona che ami, ma questo deve essere reciproco e se non lo è, è il momento di esprimere i tuoi disaccordi. AMORE: L’amore dovrebbe essere goduto e non sprecato in lotte che non valgono davvero la pena. SALUTE: Prenditi cura di te per mantenere la tua salute in buone condizioni. SOLDI: Avere la tendenza a sprecare risorse per cose poco importanti avrà ripercussioni in futuro. Lilla. NUMERO: 7.

Toro

Devi definire quali sono le tue priorità in questo momento e delineare le strategie per ottenere ciò che desideri professionalmente. Innamorato, prendi la libertà di cui godi oggi per riflettere, ritrovare te stesso e rimuovere il passato dalla tua vita. AMORE: Potrebbe non essere così facile appianare quei bordi irregolari, ma è importante che almeno ci provi. SALUTE: godersi la vita è una cosa, ma ciò non significa abusarne. SOLDI: Niente dovrebbe mettere a repentaglio la stabilità del tuo lavoro in questo momento, fai attenzione. Colore verde. NUMERO 2.

Gemelli

Oggi è una giornata meravigliosa perché ti senti molto bene fisicamente e mentalmente, quindi approfittane e approfittane per fare attività all’aria aperta e connetterti con la natura. Innamorato, non smettere di partecipare alle riunioni di famiglia che hai, ti tornerà utile. AMORE: Ogni cosa sciocca che accade a causa del tuo orgoglio avrà un risultato che potrebbe non piacerti. SALUTE: Non lasciarti impregnare dalle cose negative che accadono intorno a te. SOLDI: Idee e progetti devono essere messi in pratica. COLORE: Nero. NUMERO 18.

Cancro

Se stai pensando di cambiare casa, questo non è il momento. Aspetta un po’ perché stanno arrivando nuove proposte che cambieranno tutto ciò che è pianificato in un colpo solo. Innamorato, incontrerai un vecchio amico che ti aiuterà a risolvere alcuni problemi che ti hanno bloccato. AMORE: La prima quindicina di giugno sta finendo e non hai ancora deciso di dire quello che senti. Non perdere altro tempo. SALUTE: controlla i tuoi nervi. SOLDI: Non abusare della fiducia che ti è stata data nel tuo lavoro, sii estremamente responsabile. Viola. NUMERO 3.

Leone

Contattare la natura ti darebbe una buona dose di forza e azione. Approfitta di questa giornata per mettere ordine nella tua vita e dedicarla alla tua salute. Innamorato, c’è notizia di qualcuno che viene da lontano e ti scuoterà il cuore, quindi preparati perché viene pronto a conquistarti. AMORE: Invece di continuare una discussione che non ti porterà da nessuna parte. SALUTE: Attenti ai brutti momenti, se possibile cercate di evitarli a tutti i costi. SOLDI: Sii molto responsabile poiché è importante rispettare tutti i tuoi impegni. Colore bianco. NUMERO 9.

Vergine

Volta la pagina delle situazioni difficili che hai attraversato al lavoro. La vita ti offre questa nuova opportunità e tu devi approfittarne affinché tu possa raggiungere tutti gli obiettivi proposti. In amore, i tuoi amici ti faranno divertire e sarà la medicina per liberarti dallo stress. Abbi cura della tua salute, non fa bene stancarsi molto. AMORE: Se perdi la possibilità di stare accanto a quella persona, sarà solo a causa della tua testardaggine. SALUTE: Qualsiasi aiuto riguardante la tua salute dovrebbe essere il benvenuto. SOLDI: Ogni alternativa che si presenta nel tempo dovrebbe essere analizzata. Colore azzurro cielo. NUMERO 3.

Bilancia

Ti aspetta una giornata placida e serena, niente ti spaventerà, quindi approfitta di uscire e respirare aria fresca, farà molto bene alla tua salute fisica e mentale. Innamorato, sei in un buon momento per crescere, evolvere dentro e calmarti. Il tuo partner ti ringrazierà per il tuo supporto con un gesto molto carino. AMORE: Non lasciare che il rispetto si perda perché se succede non c’è nient’altro da fare. SALUTE: Evita gli sfoghi o qualsiasi cosa che influisca sui tuoi nervi. SOLDI: una decisione presa frettolosamente può causare gravi danni alle tue finanze. COLORE: terracotta. NUMERO: 31.

Scorpione

Dedica questo tempo per mettere le mani sulla tua casa, mettere ordine e pianificare la settimana. Riempiti di buona energia e riposati in modo che il tuo corpo e la tua mente siano in armonia. In amore, ci sono disaccordi in famiglia perché non sono felici con la persona accanto a te. Cerca di calmare le cose e assicurati che comprendano le tue decisioni. AMORE: Se quella persona non è più così importante per te, allora farebbe bene a riconoscerla e spiegare la verità al tuo partner, poiché non merita qualcosa di brutto. SALUTE: È necessario continuare a prendere precauzioni contro la pandemia. SOLDI: Attenzione a rovinare le cose. Colore fucsia. NUMERO: 23.

Sagittario

Non lasciare che problemi di lavoro disturbino il tuo giorno di riposo. Lascia che fluisca e goditi le cose buone che l’universo ti offre. In amore, il tuo umore migliorerà a poco a poco e per questo la famiglia e il tuo partner si uniranno e ti faranno una sorpresa che amerai. Divertirsi. AMORE: La gelosia non aiuta quando si tratta di voler migliorare il proprio rapporto con il proprio partner. SALUTE: Preoccupati per la tua salute in modo che in seguito non ti lamenti. SOLDI: Non vale la pena lamentarsi, è meglio che ti alzi e trovi un modo per andare avanti. Colore marrone. NUMERO 6.

Capricorno

Avrai notizie su un’offerta di lavoro che aspettavi da molto tempo e che comporterà il trasferimento in un altro luogo. Quindi accettalo perché sarà di molta crescita professionale. Innamorato, un amico ti farà una meravigliosa sorpresa che ti riempirà di energie positive. Prenditi cura della tua salute e rilassati. AMORE: Non ci devono essere condizioni tra di voi, altrimenti niente funzionerà. SALUTE: impregnati di tutto ciò che di positivo può entrare nella tua vita. SOLDI: Tutto ha speranza finché hai la forza di continuare a lottare per quello che vuoi. Colore bordeaux. NUMERO 1.

Acquario

La tua energia ti aiuterà ad andare avanti, sarai in grado di fare tutto ciò che ti sei prefissato di fare. Inizierai una settimana ricca di sfide ma con ottime prospettive economiche. Innamorato, ti godrai la compagnia dei tuoi amici e della tua famiglia in questo giorno speciale, quindi carica te stesso con le buone vibrazioni di amore e supporto. AMORE: Il rispetto per gli spazi personali è molto importante in una coppia, ma il rispetto per la persona è una priorità. SALUTE: Preoccuparti del tuo aspetto ti aiuterà a migliorare un po’ la tua autostima. SOLDI: Non smettere di vedere il tuo futuro con ottimismo. Grigio. NUMERO 8.

Pesci

È un giorno per organizzare e pianificare tutto ciò che farai questa settimana per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato sul lavoro. Innamorato, accetta l’invito che questa persona ti fa affinché tu capisca che viene con le migliori intenzioni nei tuoi confronti. La tua salute e il tuo benessere sono al primo posto nella tua vita. AMORE: Ci sono persone che vogliono darti amore, ma dipenderà da te se questo può accadere. SALUTE: problemi al colon, è necessario evitare lo stress eccessivo. SOLDI: Se lasci le cose al caso avrai problemi sul lavoro. Stai attento. Colore rosa. NUMERO: 14.