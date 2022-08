Oroscopo Paolo Fox domani 20 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Se cadi nell’errore di ingannarti, di insistere per non vedere i tuoi punti deboli, non sarai in grado di migliorare o migliorare te stesso come persona. Impara ad accettare le critiche, non disprezzare i consigli delle persone che ti vogliono bene e rimani sempre dal lato positivo delle cose. Amore : sarai preoccupato, soprattutto per il tuo partner. Soldi : Ti chiederanno soldi in modo spudorato. Lavoro : le tue proposte di lavoro saranno ben accolte. Salute : la tua buona salute dipenderà dal tuo umore.

Oroscopo Paolo Fox 20 agosto Pesci