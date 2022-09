Oroscopo Paolo Fox domani 22 settembre 2022: le previsioni su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 22 settembre Sagittario

Oggi può essere un po’ triste o avverso perché sei gentile e ben intenzionato, ma non tutte le persone intorno a te sono così e non interpreteranno sempre le tue intenzioni o le tue azioni come sono realmente. A volte, come ti accadrà oggi, fare del bene o raggiungere gli altri ti porterà un’amara delusione. La tua famiglia richiede da te obblighi che ignori da tempo. Dovrai dividere saggiamente le tue ore della giornata per adempiere ai tuoi obblighi. Con la tua fede e le tue energie raggiungerai sicuramente i tuoi obiettivi. Mantieni un giusto equilibrio in tutto.

PAROLA SANTA: Positivo

NUMERI FORTUNATI: 6, 12, 8

Oroscopo Paolo Fox 22 settembre Capricorno

Le stelle ti favoriscono e ancora una volta ti apriranno la strada in modo che tu possa avanzare per raggiungere gradualmente tutti i tuoi obiettivi, avranno l’aiuto o la protezione degli amici e sei davvero in un ottimo momento per mostrare un’attività intensa e prendere tutte le classi di iniziative, non pensarci e vai avanti. I pianeti ti saturano di molto ottimismo. Ti piacerà esplorare l’ignoto e intraprendere cose nuove, diverse ed eccitanti. Sarà facile cambiare idea poiché sarai molto accomodante e flessibile ai desideri degli altri. Godrai di buona compagnia ovunque tu sia.

PAROLA SANTA: Esplora

NUMERI FORTUNATI: 16, 5, 15

Oroscopo Paolo Fox 22 settembre Acquario

Dopo qualche giorno in cui tutto sembrava più facile, ora ti aspetta una giornata più complicata e con più tensioni, soprattutto devi stare attento ai tradimenti e alle insidie, le persone intorno a te sono molto diverse da te e non hanno i tuoi valori o la tua etica della vita dei sensi. Ma per fortuna non ti può essere fatto niente di male. È tempo di tentare la fortuna e avventurarsi in altre attività, ma senza trascurare ciò che hai tra le mani. Le questioni economiche sono enfatizzate. Recuperi il denaro perso da una persona che ti paga ciò che ti deve o ricevi denaro da un’eredità. Divertiti, ma senza trascurare i tuoi impegni.

PAROLA SANTA: Esplora

NUMERI FORTUNATI: 16, 5, 15

Oroscopo Paolo Fox 22 settembre Pesci

Ancora una volta, devo insistere sul fatto che stai molto attento con le tue finanze e i tuoi beni, soprattutto stai molto attento se ti offrono degli affari meravigliosi o una soluzione miracolosa ai tuoi problemi, o se ti chiedono di prendere in prestito denaro, o addirittura di chiedere un garanzia. Non ti sto dicendo di non farlo, ma studia la situazione molto a fondo. Sarai spinto ad apportare modifiche che saranno utili per te, sia personalmente che finanziariamente. La tua vita sta cambiando, prendendo un corso diverso con tua sorpresa. Quelle cose con cui hai sognato, per ora potrebbero essere alla tua portata.