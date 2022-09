Sapete chi è Riccardo Mannino il marito di Alberto Matano?

Il personaggio più popolare di RaiUno, Alberto Matano, è un importante giornalista e conduttore televisivo italiano. Le origini di Matano sono sconosciute, a parte il fatto che è originario della Calabria. Durante “La Vita in Diretta”, una popolare trasmissione televisiva italiana, si è dichiarato fan dell’avvocato Riccardo Mannino. L’attenzione si è ora spostata sulla moglie di Alberto Matano, che ha sposato Riccardo Mannino in un resort vicino a Roma l’11 giugno 2018.

Riccardo Mannino e la storia d’amore con Matano

Riccardo Mannino, che vive a Roma, è nato nel 1967. Lui e suo marito, Alberto, si sono conosciuti nel 1990, quando erano entrambi sposati con altre persone. Alberto e Riccardo si sono conosciuti quando erano entrambi impegnati in altre relazioni.

Matano ha rivelato la loro relazione in Matano è uscito, una rivista ha rivelato la notizia del loro matrimonio. Per il loro matrimonio, lo chef ha preparato un menu speciale per gli sposi ei loro 200 ospiti. Il matrimonio è stato officiato da Mara Venier, una popolare conduttrice di talk show. Tra gli invitati c’erano Raoul Bova e la sua bellissima fidanzata Rocio Munoz Morales, Andrea Delogu, famosa autrice e attrice, ed Ema Stockholma, popolare conduttrice radiofonica. La cerimonia è stata officiata dalla stessa AndreaDelogu.

Matano ha fatto il suo coming out come lesbica nel 2017. Matano ha partecipato a un popolare talk show e ha rivelato la sua relazione con Matano. Nel 2017, Francesca Barra, amica intima di Matano, ha rivelato la notizia del loro matrimonio.