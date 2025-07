Antonella Clerici, conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha svelato durante il podcast di Alessandro Cattelan di non mangiare i piatti preparati in trasmissione, preferendo portare il pranzo da casa

Durante una recente intervista al podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan, la celebre presentatrice Antonella Clerici ha condiviso un curioso retroscena sulla sua routine alimentare legata al programma televisivo È sempre mezzogiorno, in onda su Rai. Nonostante il format sia incentrato sulla preparazione di ricette gustose e scenografiche, Clerici ha rivelato di non consumare i piatti realizzati durante la trasmissione, preferendo portarsi il pranzo direttamente da casa.





La conduttrice ha spiegato che, sebbene i cibi preparati in studio siano assolutamente commestibili e apprezzati da tutti, lei ha deciso di adottare questa abitudine per motivi legati alla sua alimentazione e al mantenimento della linea. “Mangio lì, ma mi porto delle cose da casa. All’inizio mangiavo le cose lì, però poi dopo un po’, tutti i giorni, sono cose anche abbastanza impegnative, e anche molto sceniche. Si possono mangiare, tutti le mangiano. Io che ho tendenza, non sono filiforme, ho pensato di portarmi un’insalata con pollo da casa, cerco di contenermi”, ha dichiarato.

Antonella Clerici ha sottolineato che questa scelta deriva anche dalla maggiore attenzione che sta dedicando alla cura del suo corpo in questa fase della vita. La conduttrice ha infatti ammesso di essere attenta alla sua alimentazione e di praticare regolarmente attività fisica per mantenersi in forma. “Quando sei giovane bruci qualsiasi cosa mangi, più vai avanti con l’età più è complicato. Nella fase della menopausa è più difficile perdere kg. Devi fare attività fisica. Vado in palestra tutte le mattine, alle 6.40, ma ce l’ho a casa. Faccio camminata veloce, per 40 minuti. Poi alle 8.30 devo uscire da casa”, ha spiegato.

Un altro dettaglio interessante emerso dall’intervista riguarda la scelta di Antonella Clerici di allenarsi esclusivamente nella palestra che ha allestito nella sua abitazione. La presentatrice ha confessato di sentirsi a disagio nell’essere osservata durante l’allenamento e ha preferito creare uno spazio personale dove potersi dedicare al fitness senza distrazioni. “Sono pudica, non mi va che la gente mi guardi (in palestra, ndr)”, ha affermato.

Il suo programma di allenamento include esercizi cardio, pesi e l’utilizzo del trx con gli elastici. Tuttavia, Clerici ha ammesso di seguire un regime non troppo intenso: “Faccio il minimo sindacale”. A differenza di molti che ascoltano musica durante l’attività fisica, Antonella Clerici preferisce guardare la televisione mentre si allena. Per lei, la TV è una presenza costante e irrinunciabile nella quotidianità: “Quando arrivo a casa accendo tutte le tv. La guardo, diffido dalla gente che fa tv e non la guarda. C’è da imparare da tutto, a me piace. Guardo le serie, i film, i programmi”.

L’intervista al podcast Supernova ha offerto uno spaccato autentico e personale della vita di Antonella Clerici, mostrando non solo il lato professionale della conduttrice ma anche quello più umano e quotidiano. La sua scelta di portarsi il pranzo da casa rappresenta un esempio di come sia possibile conciliare un lavoro impegnativo con l’attenzione alla salute e al benessere personale.