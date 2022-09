Oroscopo Paolo Fox domani 23 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 23 settembre Leone

Oggi vedrai molto chiaramente l’obiettivo che vuoi raggiungere e allo stesso tempo ti sarà chiaro come raggiungerlo o su quale aiuto potrai contare. È un grande momento per te in questo giorno in cui anche la Luna sarà in Leone e grazie a questo potrai godere di una grande intuizione e vedere chiaramente l’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox 23 settembre Vergine

Anche se molte volte attraversi brutti momenti e vedi come gli altri vengono esaltati mentre sei retrocesso, non dubitare che la vita ti renderà giustizia, e non importa se ci vuole poco o molto tempo, perché alla fine i tuoi meriti sarà riconosciuto. , e probabilmente oggi ne hai un piccolo assaggio.

Oroscopo Paolo Fox 23 settembre Bilancia

Oggi non sarà il tuo giorno migliore, ti aspettano tanti problemi insieme a questioni complicate o persone che ti lanciano sassi, volontariamente o involontariamente. Ma non dovresti preoccuparti perché sarai anche più intelligente e più abile che mai e saprai come comportarti con grande successo in mezzo a quel sottobosco.

Oroscopo Paolo Fox 23 settembre Scorpione

Le stelle ti proteggono e ti aiutano in questo momento, e grazie a questo, oggi supererai con successo un gran numero di lotte e difficoltà, sia sul posto di lavoro che nella tua vita intima, e anche la seconda metà della giornata sarà meglio del primo. Ma sarà anche un’ottima giornata se devi viaggiare.