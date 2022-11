Oroscopo Paolo Fox domani 25 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre SAGITTARIO

La Luna ti porta maggiore empatia e necessità di scambio, tuttavia c’è un approfondimento del tuo senso del valore personale che richiede dei limiti. Non mescolarti con energie che ti abbattono, ti svalutano o ti prosciugano. Sappi come stabilire il tuo senso di autostima con maturità e profondità. Fedeltà a se stessi, ma senza perdere la giusta empatia.

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre CAPRICORNO

I problemi emotivi dell’altro potrebbero chiederti di essere più maturo e di stabilire i tuoi limiti. Saper vedere cosa è giusto nella richiesta dell’altro e cosa è un capriccio e non merita attenzione. La sua azione profonda e diretta può servire come fattore di trasformazione e guarigione in questo senso. Bilancia lo scambio con l’altro e l’approfondimento in te stesso

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre ACQUARIO

Le tue richieste materiali sono elevate per il posizionamento lunare, tuttavia, dovrai ricordare il serio impegno per il lato spirituale, psicologico e sottile della vita. Compiti vuoti e robotici chiedono trasformazione, chi sa vedere il progresso della vita materiale da un punto di vista più spirituale. Contatto con le emozioni che portano a cambiamenti materiali.

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre PESCI

La Luna ti porta una maggiore connessione con te stesso, tuttavia la vita sociale ti chiede più maturazione e crescita. Evita gli eccessi emotivi e sappi come essere più giusto con tutti. Uscire da atteggiamenti di egoismo e immaturità, cercando di fare il meglio per il benessere di tutti può essere una grande lezione per oggi.