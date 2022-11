Ricordi chi è Michela Noli ammazzata dall’ex marito a casa della madre e padre: La storia ad Oggi è un altro giorno

Il cuscino di Michela Noli contiene ancora alcuni dei suoi indumenti da notte: un piumino coperto di fiori neri e una coperta con cuori bianchi. Cinque animali di peluche, per lo più gatti, sono disposti sul letto. La camera da letto non è stata toccata dalla notte in cui è stata uccisa; ogni cosa è al suo posto, come se si aspettasse che Michela torni da un momento all’altro. Ma non è mai tornata. Invece, il 15 maggio 2016, il marito ha brutalmente accoltellato Michela, poi si è tolto la vita. Le aveva detto di scendere al piano di sotto per un ultimo saluto: voleva darle una valigia con tutti i suoi effetti personali. “Ho detto a mia figlia di non scendere”, racconta Paola, la madre di Michela. “Ma lei ha detto che sarebbe tornata subito; voleva solo prendere quella valigia e tornare subito di sopra”.

In una fredda giornata di gennaio, Massimo si affaccia alla finestra e vede Michela salire sulla sua auto. L’auto partì, lasciando dietro di sé il marito. Non potevano accettare la decisione di lei di lasciarlo; per giorni aveva pedinato ogni sua mossa. Aveva inviato messaggi agghiaccianti agli amici: “La pugnalerò al cuore e poi mi infilerò il coltello in gola”. Ma nessuno pensava che l’avrebbe fatto davvero. I loro corpi sono stati trovati senza vita nell’auto parcheggiata lungo il fiume Arno.

Michela vive ancora nel cuore e nella mente di Paola, che dipinge per esorcizzare il dolore. Michela veglia su Paola da ogni angolo della casa. Michela è viva nei suoi ricordi. A due anni si addormentava con il Canto della Genesi; proprio qui, in questa strofa, si addormenta ogni sera su un cuscino ricamato con le parole: “Ti amo”. Max e Paula sono commossi dall’esperienza della perdita della figlia. Cantano insieme nei locali con i nomi d’arte di Max e Paula, che si amano ancora, forse più di prima.