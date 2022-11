Oroscopo Paolo Fox domani 25 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre LEONE

I problemi emotivi subconsci sono innescati da problemi legati al lavoro, alla salute, alla routine e ai rapporti di lavoro. È necessario lavorare sulle nostre carenze e insicurezze, poiché il mondo oggettivo non si ferma e chiede realizzazione. Non paralizzare il tuo lavoro, ma cerca momenti di introspezione per rimediare a tali problemi emotivi.

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre VERGINE

Le questioni emotive legate ai gruppi e alle amicizie possono mobilitarti, ma dovrai usare l’approfondimento emotivo in te stesso e nella tua autorità per non cadere nel ricatto e nella manipolazione. Sii giusto nell’esprimere te stesso, ma anche accogliere gli altri nelle loro debolezze. Ricordati di maturare le tue relazioni rimanendo fedele alla tua coscien

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre BILANCIA

Il tuo bisogno di lavoro e carriera è evidente con la Luna ora, ma non devi ignorare i profondi processi emotivi e personali che stai attraversando. Scappare da te stesso con tanto lavoro non sarà la soluzione. Cerca di capire con maturità cosa ti disturba a livello emotivo e impara a lucidare i bordi in questo senso.

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre SCORPIONE

La tua fede e le tue convinzioni sono intensificate dal posizionamento lunare. Ci vorrà però una buona dose di maturità e razionalità per non cadere in inutili eccessi emotivi. Le reazioni emotive esagerate richiedono moderazione. Non lasciarti guidare da credenze cieche, ma permettiti di approfondire il tuo senso critico per essere più razionale e flessibile.