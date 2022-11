Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 25 novembre al 2 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE



Sarai sicuro di te stesso, della tua creatività ed espressione di te stesso. Consenti a te stesso di essere te stesso con sicurezza, gioia e generosità. Tutta questa creatività servirà da supporto per gruppi, amici, cause e persino estranei. Avere una leadership e sostenere coloro che ne hanno bisogno.

TORO



La tua connessione con le tue radici, emozioni, famiglia e/o casa sarà forte. Questi temi ti faranno ripensare alle tue emozioni più profonde, alla ricerca di ristrutturazione e libertà emotiva. La sicurezza emotiva e radicata ora tende a dare i suoi frutti nella tua carriera, indipendenza, autorità e capacità di gestire la tua vita con i tuoi sforzi.

GEMELLI



Oggi sarai più sicuro delle tue idee e della tua capacità comunicativa. La tua espressività e comunicazione saranno ancora più forti ed evidenti, soprattutto quando comunichi ciò che è personale. Tutto ciò favorisce l’espansione, la comprensione superiore e intuitiva. Abbiate apertura e flessibilità per la fede, credendo nel meglio della vita.

CANCRO



La Luna oggi ti porta sicurezza nel tuo senso di autostima e nella tua capacità di monetizzare i tuoi talenti. Questo ti sarà utile per promuovere e svolgere il tuo lavoro con ottimismo e fiducia, avendo più sicurezza nella tua identità professionale. Le tue emozioni profonde sono di umore creativo e ti spingono a seguire percorsi nuovi e alternativi.

LEONE



La Luna che transita nel vostro segno (solare o nascente) vi porta maggiore sicurezza e radicamento in voi stessi. Ama te stesso, prenditi cura di te stesso e accogliti. Tutta questa espressività deve essere condivisa generosamente con gli altri, nell’amore e nella collaborazione. Sicurezza emotiva in te stesso per avvicinarti agli altri e condividere le tue emozioni, desideri e sensibilità.

VERGINE



Le tue emozioni oggi saranno più soggettive e la tua connessione con il lato subconscio sarà aumentata. Questa resa al regno delle emozioni ti permette di comprendere i modelli materiali che devono essere cambiati. La tua intensità emotiva ti spinge a utilizzare la forte creatività materiale del momento e ad agire senza indugio.

BILANCIA



La tua connessione emotiva con i social è fantastica. Sarai più affettuoso e generoso con amici e gruppi. Cerca di amare generosamente, accogliendo e rafforzando coloro che ti circondano. Tutto ciò favorisce la vostra creatività e potenza personale, che in questo periodo sono notevolmente aumentate. Il tuo esempio sarà contagioso.

SCORPIONE



La tua sicurezza emotiva sarà nella tua professione, nell’immagine che proietti e nei tuoi impegni. Guarisce anche nella sua capacità di servire, lavorare ed essere al servizio. Tutto questo ti sarà utile per sentirti meglio con le tue stesse emozioni, rompendo con vecchie emozioni e atteggiamenti stagnanti. Maturazione affettiva, familiare e di indipendenza.

SAGITTARIO



La sicurezza nei tuoi principi e nelle tue convinzioni è alta e ti consente di comunicare ciò in cui credi più facilmente. Sii autentico e coraggioso rimanendo fedele a ciò in cui credi veramente. Questo tipo di sentimento ti rende più facile comunicare e trasmettere le tue esperienze ai tuoi coetanei, oltre a farne buon uso nel presente.

CAPRICORNO



Le tue emozioni più profonde vengono attivate oggi. Ti sentirai più sicuro nell’essere generoso negli scambi affettivi, emotivi e sessuali. Le ferite legate al bisogno e all’insicurezza vengono portate in primo piano per la guarigione. Tutto questo ti permetterà di sentirti più sicuro sul piano materiale e nel tuo senso di autostima. Combina la sensibilità con l’obiettività.

ACQUARIO



Oggi ci sarà maggiore sicurezza nell’area delle relazioni e delle partnership. Sarai più disponibile allo scambio con sensibilità e creatività. Questo senso di affetto e cura per l’altro rafforza la tua individualità e la capacità di agire per te stesso. Potresti dover accogliere l’altro nella tua debolezza o necessità, il che risveglia il tuo senso di impegno.

PESCI



La sicurezza nella tua capacità di lavorare è aumentata oggi dalla posizione lunare. Sarai più disposto a lavorare e servire, ma in modo creativo e unico. C’è una forte motivazione di energie psichiche, subconsce e spirituali che lavorano a tuo favore; ora devono essere incanalati in un servizio creativo e utile, in qualcosa di tangibile. Abbi fiducia nelle tue potenzialità e risplendi.