Oroscopo Paolo Fox domani 26 ottobre 2022: le previsioni zodiacali su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre Ariete

Approfitta del fatto che c’è una luna nuova e concorda con il tuo partner su tutto, ti si addice. Arrenditi e chiedi tempo in modo che entrambi possano organizzarsi e presentare le loro idee. Vengono enfatizzate le cose relative a gruppi o associazioni. Vai avanti con i tuoi progetti, Ariete. Non aver paura delle minacce o delle manipolazioni da parte di persone ignoranti.

PAROLA SANTA: Accordo

NUMERI FORTUNATI: 9, 15, 33

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre Toro

Prenditi cura del tuo corpo come qualcosa di sacro. Dipende da te se rimane in buona salute o si deteriora a causa della mancanza della tua attenzione. Non trascurarlo, è l’unico che hai. Tieni d’occhio la tua salute. Metti più enfasi sulle tue abitudini alimentari, inizia una routine di esercizi e non sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre Gemelli

Sviluppa dosi massicce di pazienza con un familiare, un bambino o un amico che sembra non essere al passo con la realtà del momento attuale. Con grida e minacce non otterrai nulla. Abbi pazienza e cerca di ragionare con questa persona in modo che ascolti e metta in pratica i tuoi consigli.

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre Cancro

Il tempo è ideale per viaggiare ed espandere ulteriormente i propri orizzonti. Non importa se è vicino o lontano, via mare, cielo o terra, intraprendi l’avventura di esplorare nuovi mondi. Organizzati e cerca la compagnia di qualcuno che condivide i tuoi stessi interessi. Non te ne pentirai. È tempo di intraprendere cose nuove.