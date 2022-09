Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Ariete

Con solo un po’ della tua parte oggi puoi passare una giornata davvero fantastica grazie alla protezione di Giove, che attualmente si trova in Ariete. Una giornata di realizzazioni materiali e umane in cui puoi fare ciò che più desideri. Ottimo momento per stare con la famiglia e i bambini.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Toro

Oggi la tua intenzione è quella di riposarti e recuperare le forze, soprattutto perché hai una grande stanchezza mentale. Tuttavia, questo non ti sarà possibile perché ti arriverà una sorpresa che ti porterà una grande gioia e alla fine avrai una giornata molto più vivace e felice, e riposerai anche di più, anche se in modo diverso.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Gemelli

Sarebbe molto bello per te fare un viaggio, allontanarti dal tuo solito ambiente, persino andare in un posto dove il mare o un fiume è vicino, un posto dove la tua mente può calmarsi e fermare le centinaia di pensieri che si agitano dentro esso. Tu che ami interagire e stare con le persone oggi, trarrai vantaggio dallo stare da solo.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre Cancro

Nulla indica che oggi sarà una brutta giornata per te, tuttavia, la Luna e altri pianeti ti avvertono che c’è il rischio che tu possa cedere alla malinconia o semplicemente rinchiuderti nel tuo mondo interiore in un modo un po’ più oscuro. negativo o distruttivo. Ma sarà solo una crisi momentanea e non accadrà oggi.