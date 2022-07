Oroscopo Paolo Fox domani 27 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Da qualche parte, negli angoli più remoti dell’oceano, c’è un marinaio solitario al timone della sua nave. Scoppia un temporale. La radio è andata in mare ore fa. La tecnologia moderna ha smesso di funzionare. Tutto ciò che gli resta è una bussola triste e solitaria. Fortunatamente, questo è tutto ciò di cui hai bisogno per tracciare una rotta verso un terreno solido. Oggi puoi ignorare qualsiasi decorazione superflua. Il legame del tuo sovrano con Marte ti dà sicurezza per resistere a qualsiasi turbolenza. Le cose possono sembrare difficili, ma hai l’esperienza e le competenze necessarie per raggiungere la tua destinazione.

Siamo nei giorni di New Moon, in cui il tuo pianeta dominante scompare quasi completamente dal cielo notturno. È un momento potente per te, anche se non è privo di sfide. Vediamo che stai combattendo con emozioni che preferiresti non affrontare. Sei molto sensibile ed è impossibile per te nascondere i tuoi sentimenti. O controllali. Per quanto strano possa sembrare, la cosa più pratica è trattarli come intrusi. Se ti opponi a loro e chiarisci che non sono i benvenuti, puoi farli andare via. Potresti anche trovare punti di interesse con cui lavorare.