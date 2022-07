Oroscopo Paolo Fox domani 27 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

“Niente accade per caso”. Almeno questo è ciò che pensano alcune persone. Ma che dire delle disavventure della vita? Quando versi il latte macchiato sulla tastiera del computer, fa parte del piano cosmico? Quando le persone dicono l’osservazione di cui sopra, cosa significano veramente è che, guardandolo dalla prospettiva del tempo, possiamo sempre trovare una ragione o uno scopo per tutto ciò che accade nella nostra vita. Comunque, è un argomento teorico. Volutamente o per caso, in questi giorni di luna nuova qualcosa sta accadendo sorprendente che farà più bene che male.

Solo perché non credi nei miracoli non significa che non credi nel potere del pensiero positivo. C’è molto spazio nel tuo cuore per la speranza. E, come l’Acquario irrequieto che sei, ami riconoscere che c’è molto nel nostro universo che noi esseri umani non comprendiamo. Preferiresti tenere gli occhi aperti e prenderti cura di ciò che sta realmente accadendo piuttosto che sederti e aspettare l’intervento divino. Il che ha senso. Tuttavia, fai un po’ di spazio per l’aiuto celeste oggi. È a tua disposizione.

Oroscopo Paolo Fox 27 luglio Pesci