Oroscopo Paolo Fox domani 29 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio Sagittario

Togli dalla tua parte gli invidiosi, quelli che non sono contenti dei tuoi successi e quelli che vogliono solo approfittare della tua ingenuità. Ci sono momenti in cui la diplomazia non è la risposta a situazioni che ci mettono a disagio. È conveniente rompere con ciò che non ci interessa. Amore : riceverai una grande sorpresa nella tua vita sentimentale. Denaro : aggiorna tutti i tuoi pagamenti: bollette, mutui, ecc. Lavoro : hai bisogno di efficienza per progredire professionalmente. Salute : sei pieno di energia, goditela.

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio Capricorno