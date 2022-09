Oroscopo Paolo Fox domani 29 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre Sagittario

Sei in un momento ideale per realizzare i sogni, almeno alcuni relativi al lavoro, alle finanze o alle tue aspirazioni sociali. La speranza sgorga dal profondo di te perché qualcosa dentro di te ti dice che otterrai qualcosa di molto desiderato e per il quale hai combattuto a lungo.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre Capricorno

Le stelle ti proteggeranno e ti aiuteranno a uscire da un problema che ti preoccupa da tempo. In realtà non è un colpo di fortuna ma piuttosto di giustizia, affinché quelle cose che meriti possano arrivare alle tue mani. Finalmente un periodo pieno di difficoltà volgerà lentamente al termine.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre Acquario

La Luna e gli altri pianeti ti avvertono del pericolo che oggi avrai uno di quei giorni in cui sembra che tutto stia andando al contrario, un giorno di avversità o di imprevisti sul lavoro, e allo stesso tempo qualche altra delusione nel tuo intimo vita. . Ma non preoccuparti perché questa sarà una tempesta breve e passeggera.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre Pesci

Il migliore dei pianeti, e allo stesso tempo il tuo sovrano, il gigante Giove, si sta muovendo in una direzione sempre migliore o più favorevole per i Pesci, così con l’avanzare dell’autunno le cose andranno sempre meglio per te o nel modo che desideri . Buone notizie stanno arrivando per te sul lavoro e sull’economia.