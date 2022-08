Oroscopo Paolo Fox oggi giovedì 3 agosto 2022: Sagittario buona giornata. Pesci creatività

Oggi, Capricorno, se hai un lavoro in cui devi usare la creatività, avrai una giornata fantastica perché sei pieno di genio e la tua mente è piena di idee che puoi mettere in pratica ogni giorno. È anche un buon momento per arricchire ulteriormente la tua ispirazione. Puoi trovarlo in una mostra, in mezzo alla natura o anche osservando le persone intorno a te. Quindi è importante che tu metta in ordine i tuoi pensieri, che dia la priorità quotidiana a ciò che è più importante per te e a ciò che vedi possibile svolgere. In campo sentimentale, fortunato Capricorno, la persona accanto a te ti supporta in tutto ciò che vuoi fare, anche se non ha molto interesse personale per questo.Ringrazialo oggi per questi bei gesti che ha con te e per il supporto che ti dà.