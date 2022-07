Oroscopo Paolo Fox domani 4 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Scendi in strada e guarda la vita che passa. Troverai cose sorprendenti e imparerai a goderti diverse sfaccettature. Non trattenerti ed esprimi ciò che senti. Per vincere devi scommettere. Se non lo fai, finirai per annoiarti e pentirti delle occasioni perse. Amore : notizia positiva di un vecchio amore. Soldi : anche se nuoti in abbondanza, non essere troppo sicuro di te. Lavoro : il lavoro precedente si traduce in risultati positivi. Salute : Non continuare a ritardare la visita dal dentista, dopo sarà peggio.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio Bilancia