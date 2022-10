Oroscopo Paolo Fox fine settimana 8 e 9 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Riceverai denaro che non ti aspettavi, sfruttalo al meglio per aumentare la tua attività. Ti faranno un’offerta di lavoro interessante da non perdere. Innamorato , smetti di fare le cose a modo tuo perché questo ti porta problemi. Devi dare un po’ con il tuo partner.

Toro

Se ti organizzi e ti impegni nei progetti, li avvierai e le finanze miglioreranno. Sforzati perché quello che sta arrivando è un grande successo. In amore , c’è qualcuno che viene a conquistarti. Permetti al tuo cuore di guarire e di battere di nuovo forte.

Gemelli

Affronterai alcuni problemi sul lavoro che devi essere forte e fermo nei tuoi approcci per calmare le acque. In amore , sarai molto bravo a livello sentimentale perché stai gradualmente superando quella rottura e capirai che è stata la decisione migliore.

Cancro

Il tuo carisma e il tuo potere di persuasione saranno la tua arma migliore per affrontare alcuni problemi negli affari. Sii tollerante quando si tratta di risolvere. In amore , la tua vita sentimentale subisce cambiamenti importanti, rifletti per non commettere gli stessi errori in questa nuova relazione.

Leone

Inizi una nuova fase lavorativa piena di cambiamenti e tanti progetti di cui devi sfruttare. Delega funzioni in modo da poter assumere altri carichi. Innamorato , non sentirti male per la decisione che hai preso, era necessaria per la tua pace e tranquillità. Vedrai che nel tempo noterai i cambiamenti.

Vergine

Devi essere ancora più coinvolto nei progetti e impedire ad altri di prendere l’iniziativa. Sei intelligente e con un carisma che incanta. Applica questi strumenti e farai meglio. In amore , devi dare un po’ al tuo partner, ricorda che entrambi hanno un carattere molto forte e devono risolvere le loro divergenze.

Bilancia

Qualcuno del tuo lavoro farà tutto il possibile per promuoverti per un cambiamento che sarà favorevole e che ti porterà ad un migliore livello economico e stabilità. Innamorato , non prestare attenzione ai commenti su una persona a cui sei interessato, perché non sono veri. Mantieni un atteggiamento positivo con le persone.

Scorpione

La promozione che tanto aspettavi è già nelle tue mani, ora devi cogliere l’occasione per presentare tutte le idee e le strategie e metterti in mostra. In amore , è un buon momento per prendere in considerazione l’idea di fare qualcosa di interessante che ti motiva, uscire dalla routine, muoverti o pianificare qualcosa con il tuo partner.

Sagittario

Delega funzioni perché il lavoro in eccesso sta causando problemi di stress e cattiva gestione della situazione. Devi essere calmo e calmo per risolvere. Innamorato , lascia i problemi del passato e concentrati su tutto ciò che ti aspetta. Volta pagina e dai l’opportunità a quella persona che vuole conquistarti.

Capricorno

Cerca il momento per avviare una conversazione con i tuoi superiori e sollevare alcune differenze che stanno sorgendo nella squadra e che devono essere sanate per continuare con gli affari. Innamorato , il tuo partner ha una sorpresa per te. Si sente l’impegno e la voglia di un futuro insieme.

Acquario

Devi trovare un modo per organizzarti in modo che il tuo lavoro non si accumuli e tu possa avere più tempo da dedicare ad altre attività. Innamorato , non lasciare che la gelosia danneggi la tua relazione. Ti è costato molto costruirlo e dargli una solida base. Non danneggiarlo.

Pesci

Avrai l’opportunità di dimostrare quanto sei prezioso come professionista. Preparati molto bene perché il tuo futuro dipende da quell’incontro. Innamorato , inizi una relazione che pensavi sarebbe stata temporanea e ora sta prendendo un corso più impegnato.