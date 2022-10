Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 3 al 9 ottobre 2022, le previsioni i dodici segni

Ariete

Hai problemi in sospeso sul lavoro che devi risolvere in modo da sentirti liberato da alcune responsabilità. In amore, la convivenza è diventata molto complicata con il tuo partner, quindi trova un momento per parlare di alcune differenze.

Toro

Devi stare più attento con il tuo budget, stai spendendo molti soldi e devi risparmiare per risolvere alcuni debiti in sospeso. In amore, la famiglia si aspetta da te la formalità necessaria per incontrare quella persona che ti batte il cuore. Non aver paura che staranno bene.

Gemelli

Non permettere che l’ambiente di lavoro venga danneggiato non risolvendo le differenze in tempo. La tua leadership è importante per mantenere l’equilibrio nei progetti. Innamorato, incontrerai qualcuno il cui sguardo ti catturerà. Sarà un’energia che ti avvolgerà di passione. Lasciati andare.

Cancro

Hai un’offerta di lavoro che ti fa pensare di lasciare tutto ciò che hai costruito in questo posto. Se pensi che sarà meglio per te, prendi la decisione. Innamorato, non sentire che il mondo sta finendo perché non hai una relazione. Calmati che ciò che sarà per te entrerà nella tua vita molto presto.

Leone

Ti consegnano tra le mani un progetto fermo da tempo. Credono in te, apprezzano il tuo sforzo e si aspettano che tu lo risolva. Avrà successo e migliorerà le tue finanze. Innamorato, ti senti calmo, senza legami e stai guarendo il tuo cuore per una nuova opportunità.

Vergine

Non lasciare che l’angoscia e la disperazione perché le cose non vanno come ti aspetti ti invadano. Le cose verranno fuori a tempo debito e vedrai i frutti prima di quanto immagini. Innamorato, incontrerai una persona molto speciale che ti farà sentire apprezzato, quindi concediti l’opportunità di condividere.

Bilancia

Hai abbastanza leadership per garantire che il team si integri e che le cose funzionino bene. Prendi le decisioni ora in modo che avanzino economicamente. Innamorato, la routine ti tiene lontano, prenditi un momento per te stesso e accendi la fiamma della passione.

Scorpione

Ci sono opportunità che non si presentano tutti i giorni, quindi il tempo stringe e devi prendere una decisione ora per il bene della tua carriera professionale. Innamorato, non permettere loro di dominare il tuo spazio, il tuo tempo e la tua vita. Una relazione del genere non è sana. Volta pagina.

Sagittario

Non lasciare che limitino la tua creatività, se quello che vogliono è che gli affari avanzino, mostra loro che hai la capacità di farlo e appoggiati al team. Innamorato, non sei stato nel tuo momento sentimentale migliore, ti senti solo, ma sarà solo una fase che andrai a superare.

Capricorno

Le cose non vanno bene sul lavoro, l’ambiente di lavoro è carico e ciò influisce sulle tue prestazioni. Cerca di far fronte alla situazione perché stanno arrivando opportunità migliori. In amore, se una relazione non funziona, non c’è rispetto e fiducia, è meglio porre fine e curare le ferite.

Acquario

Non lasciare che gli altri rubino le tue idee, quindi stai lontano da coloro che non vogliono portare avanti l’attività e unisciti a quel team che è disposto a lavorare sodo. Innamorato, devi avere una conversazione molto sincera con il tuo partner per risolvere i problemi e curare le ferite.

Pesci

Stanno arrivando cambiamenti nel piano di lavoro a cui devi adattarti per sopravvivere e riuscire ad entrare nelle attività che genereranno per te migliori finanze. Innamorato, una discussione molto forte con il tuo partner può essere il punto finale di questa relazione, quindi è tempo di controllare il tuo carattere.