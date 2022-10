Sapete chi è Fausto Pinna il marito di Iva Zanicchi: età, biografia, origini, malattia, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Iva Zanicchi , ma conosciamo meglio il compagno Fausto Pinna.

Iva Zanicchi nel 1967 ha sposato il produttore Tonino Ansoldi, da cui ha sua figlia Michela Ansoldi, oggi psicologa. Dopo soli 9 anni però i due divorziano. Dieci anni più tardi, Iva incontra e si innamora del produttore Fausto Pinna, con il quale ha tuttora una relazione stabile. Con Pinna, ha rivelato Iva Zanicchi, non si è mai voluta sposare ma lo considera ugualmente un marito. È la sua spalla, il suo angelo custode e il loro legame sembra essere davvero speciale: sono insieme da oltre trent’anni.

Di Fausto sappiamo che è nato in Sardegna e che nella vita lavora come produttore musicale e dietro l’album della compagna, Care Colleghe, c’è il suo nome. I due si sono conosciuti, a quanto pare, nel 1987, proprio nel periodo di quella collaborazione.

Iva Zanicchi è un terremoto di vita e molti fan si chiedono cosa significhi essere sposati con una donna così esuberante. In alcune interviste televisive ha descrittola loro storia d’amore in modo divertente.Il legame tra la coppia emerge dai suoi racconti.Nonostante a volte guardi altri uomini, la conduttrice ammette di adorare moltissimo il marito e di non essergli mai stata infedele.