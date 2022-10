Oroscopo Paolo Fox mesi di novembre 2022, le previsioni complete

Ariete

Novembre è un altro mese di grande successo nella tua vita. Troverai le risposte a tutte le domande che ti hanno infastidito finora. Cerca di avvicinarti alle diverse fasi della tua vita in modo più obiettivo e mostra che quando le prendi sul serio, come meritano, ne trarranno sicuramente beneficio. Il capo al lavoro se ne accorgerà.



Toro

La tua popolarità sociale aumenterà notevolmente, tuttavia, la sconsideratezza e il comportamento frettoloso faranno sì che tutte le iniziative finanziarie che hai avuto di recente hanno seriamente influito sul tuo budget familiare, ecco perché sarà molto più prudente lasciare il tuo stile di vita e la cintura ben saldi per un po.



Gemelli

Assicurati che novembre sia un mese trascorso con la tua famiglia. Sbarazzati della rabbia e dei sentimenti negativi. Fornisci a te stesso e ai tuoi cari un’atmosfera piacevole e amichevole, in modo che tutti in tua compagnia si sentano a proprio agio ea proprio agio. Nei primi giorni del mese, preparati per il viaggio.



Cancro

Se hai dei dubbi sul fatto che valga la pena apportare cambiamenti specifici nella tua vita, ciò che accadrà con successo questo mese dovrebbe dissipare queste paure. È vero che ci saranno alcuni ostacoli e complicazioni lungo la strada che ti convinceranno solo che devi cambiare qualcosa nella tua vita. All’inizio del mese, preparati ai problemi di salute.

Leone

A novembre, amore, felicità e successo ti incoraggeranno. Non avrai motivo di lamentarti. Per questo vale la pena avviare un caso entusiasmante che ti ha assorbito la mente per un po’ perché ora ha le maggiori possibilità di successo: a volte, per ottenere qualcosa, devi correre un rischio. Fatti coinvolgere in nuove imprese e fai tutto ciò che è in tuo potere.



Vergine

È chiaro che si sta fermando, ridurrà la rotazione su cui sta lavorando da un po’, e ora sarà più disposto a fare tutto questo a casa. Una certa persona nella tua famiglia si sente sola. Devi mostrarle più attenzione e dedicare anche il tuo tempo a lei. La turbolenta e tesa relazione amorosa finalmente si calmerà.



Bilancia

A novembre inizierai a prestare attenzione a ciò che hai da dire e al tuo aspetto. Pertanto, cura tutti i dettagli, le questioni professionali e i contatti che possono essere utili, ad esempio, in materia professionale. È un buon momento per iniziare a costruire le basi per il tuo futuro di successo. Usa un inchino largo per evitare che le persone che sospettino.



Scorpione

A novembre, il sollievo ti porterà alla fine di molte cose che erano sospese nell’aria da molto tempo e stavano aspettando una rotazione di successo. Smetterai di commettere errori e analizzerai a fondo il tuo stato di salute. Scoprirai chi è il tuo vero amico, di chi ti puoi fidare e chi ti affogherà in un secchio d’acqua solo per trarre vantaggio.

Sagittario

Devi fidarti di più del tuo intuito innato. Nelle questioni relative alla casa e alla famiglia, hanno abilità speciali per prevedere determinati eventi. Una persona in particolare nel tuo ambiente circostante avrà problemi. Lo aiuterai se ascolti attentamente quello che ha da dire. Preparati per gli ospiti a casa tua. In questa occasione, rilascerà un ricevimento formale.

Capricorno

Novembre sarà il momento perfetto per introdurre alcuni forti cambiamenti e risoluzioni nella tua vita. Ascolta la voce dell’intuizione che ti ha sempre guidato bene. Ora sarà lo stesso. Zodiac Aquarius avrà la testa piena di idee e modi per metterle in pratica.Stai progettando una nuova impresa, ma la mancanza di fondi adeguati per te è un ostacolo.



Acquario

A novembre emergerà un latente desiderio di viaggiare, esplorare, ampliare orizzonti e prendere dalla vita ciò che è più prezioso. Per sentirti meglio, scegli diverse gite di un giorno brevi, ma all’inizio del mese. Vedrai che ti farà bene. Respirerai dalla vita di tutti i giorni, guadagnerai una rispettabile distanza dal mondo e dalle persone e ricaricherai le batterie.

Pesci

A novembre la sua situazione personale sarà un po’ complicata, e nascerà confusione all’interno dei cambiamenti che lo hanno accompagnato in questi giorni. Anche lo spettro dell’imbroglio in un caso specifico ti verrà in mente, ma attenzione: i tuoi avversari non dormono e riprenderanno tutti i tentativi di possibili truffe, soprattutto dopo il 10 novembre.