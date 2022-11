Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2022: Previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La giornata potrebbe non iniziare molto bene, ma l’importante è che alla fine finirà decisamente meglio. Dietro la tua immagine di sicurezza e ottimismo si nascondono tristezza e preoccupazioni legate alla tua vita sentimentale o familiare, ma oggi tutto prenderà una piega positiva, e accadrà senza che tu faccia nulla.

Vergine

Il fine settimana ti arriva con un certo disagio interiore perché non sei mai felice o soddisfatto, sei sempre alla ricerca della perfezione in un modo o nell’altro e siccome quella è impossibile da trovare, non puoi evitare di lasciare una traccia di irrequietezza o irrequietezza. Comunque, nella seconda metà della giornata ti sentirai sempre meglio.

Bilancia

Ti aspetta una giornata intensa, in cui sorgeranno molti imprevisti che richiederanno la tua attenzione, tra cui un possibile viaggio inaspettato o l’arrivo improvviso di una persona cara. Insomma, una giornata un po’ opprimente o stressante, ma che alla fine finirà meglio di come è iniziata. Abbi fiducia nel destino.

Scorpione

Gli influssi astrali vi saranno oggi molto favorevoli e di conseguenza le cose andranno bene per voi sia negli affari mondani e materiali che nella vita intima e familiare. Non importa se oggi devi lavorare o se hai il giorno libero perché in entrambi i casi avrai la sensazione di navigare con il vento a tuo favore.